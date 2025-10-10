برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل خاصة بـ«حج القرعة 2026»، حيث تُعد رحلة الحج حلمًا يراود قلوب المسلمين في كل مكان، ومع اقتراب موسم حج 2026، بعد إعلان وزارة الداخلية بدء قبول طلبات الحج لموسم 1447هـ / 2026م، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل.

موعد التقديم لحج القرعة 2026

قررت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات ميسّرة تواكب التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية.

شروط حج القرعة 2026

ـ يشترط الاستطاعة الصحية لأداء المناسك.

ـ يقتصر التقديم على من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم.

ـ يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا، وللمرافق 18 عامًا كحد أدنى، ويُعتمد تحديد السن بتاريخ 8 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447 هـ.

ـ تقديم الطلب يعد إقرارًا رسميًا بالاطلاع والموافقة على كافة الشروط.

ـ يسمح بالتقديم لمرة واحدة فقط من خلال إحدى الجهات المنظمة للحج «القرعة، السياحة، التضامن».

ـ يُشترط استكمال التطعيمات المقررة، وفي مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

الشروط الصحية للتقديم

ألزمت وزارة الداخلية، جميع الحجاج بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، حيث يُمنع سفر المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل:

ـ الفشل الكلوي.

ـ أمراض القلب أو الكبد المتقدمة.

ـ تليف الرئة.

ـ السرطان النشط.

ـ الزهايمر أو الأمراض المعدية.

ـ كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر.

التطعيمات المطلوبة

يشترط للحصول على تأشيرة الحج استكمال التطعيمات الأساسية، وأهمها:

ـ تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل.

ـ أية تطعيمات إضافية تحددها وزارة الصحة لاحقًا وفقًا للتحديثات الصحية.

رابط التسجيل في حج القرعة 2026

ويتم إجراء حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026 إلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــا.

ويمكن التقديم من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (02- 27983000)، باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي السارية أو يدويًا من خلال أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

خطوات التقديم لحج القرعة 2026

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

ـ اختيار تبويب “خدمات الحج” ثم الضغط على “التقديم لحج القرعة 2026”.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة (الرقم القومي – رقم الهاتف – عنوان الإقامة).

ـ رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ـ مراجعة البيانات ثم الضغط على زر التسجيل لتأكيد الطلب.

ـ بعد ذلك، يتلقى المتقدم رسالة نصية على هاتفه تُفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح.