قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026

حج القرعة
حج القرعة
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل خاصة بـ«حج القرعة 2026»، حيث تُعد رحلة الحج حلمًا يراود قلوب المسلمين في كل مكان، ومع اقتراب موسم حج 2026، بعد إعلان وزارة الداخلية بدء قبول طلبات الحج لموسم 1447هـ / 2026م، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل.

موعد التقديم لحج القرعة 2026

قررت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات ميسّرة تواكب التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية.

شروط حج القرعة 2026

ـ يشترط الاستطاعة الصحية لأداء المناسك.

ـ يقتصر التقديم على من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم.

ـ يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا، وللمرافق 18 عامًا كحد أدنى، ويُعتمد تحديد السن بتاريخ 8 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447 هـ.

ـ تقديم الطلب يعد إقرارًا رسميًا بالاطلاع والموافقة على كافة الشروط.

ـ يسمح بالتقديم لمرة واحدة فقط من خلال إحدى الجهات المنظمة للحج «القرعة، السياحة، التضامن».

ـ يُشترط استكمال التطعيمات المقررة، وفي مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

الشروط الصحية للتقديم

ألزمت وزارة الداخلية، جميع الحجاج بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، حيث يُمنع سفر المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل:

ـ الفشل الكلوي.

ـ أمراض القلب أو الكبد المتقدمة.

ـ تليف الرئة.

ـ السرطان النشط.

ـ الزهايمر أو الأمراض المعدية.

ـ كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر.

التطعيمات المطلوبة

يشترط للحصول على تأشيرة الحج استكمال التطعيمات الأساسية، وأهمها:

ـ تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل.

ـ أية تطعيمات إضافية تحددها وزارة الصحة لاحقًا وفقًا للتحديثات الصحية.

رابط التسجيل في حج القرعة 2026

ويتم إجراء حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026 إلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــا.

ويمكن التقديم من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (02- 27983000)، باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي السارية أو يدويًا من خلال أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

خطوات التقديم لحج القرعة 2026

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

ـ اختيار تبويب “خدمات الحج” ثم الضغط على “التقديم لحج القرعة 2026”.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة (الرقم القومي – رقم الهاتف – عنوان الإقامة).

ـ رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ـ مراجعة البيانات ثم الضغط على زر التسجيل لتأكيد الطلب.

ـ بعد ذلك، يتلقى المتقدم رسالة نصية على هاتفه تُفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

حج القرعة حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026 حج القرعة 2026 رحلة الحج وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد