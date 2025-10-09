قبل دخول فصل الشتاء| احمي أولادك من الإنفلونزا الموسمية.. وأماكن تلقي اللقاح

مع دخول فصل الشتاء، تزداد نسبة إصابة الأبناء وحتى الكبار بنزلات البرد، وهو ما يعطل ذهاب الاولاد الى المدارس، وسط ضغط التقييمات والتحصيل الدراسي، وحتى نحمي أطفالنا من نزلات البرد الموسمية، يقدم صدى البلد نصائح وأماكن تلقي اللقاح للوقاية من نزلات البرد.

إحمي أولادك بالتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتزامن مع موعد التطعيم باللقاح، وقرب دخول فصل الشتاء.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية ووقاية من خطر المضاعفات بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع عدد مصابي الفيروسات التنفسية، ومن ضمنها الإنفلونزا الموسمية.

أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية

لفتت الوزارة، إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية متوافر داخل كافة فروع المستحضرات الحيوية «فاكسيرا Vaccsera» المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي الجهة الرئيسية لتوفير اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الصيدليات الخاصة.

ومن المهم استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأماكن المحددة التي يتوفر فيها اللقاح في منطقتك، حيث قد تختلف الخدمات من محافظة لأخرى ومن مكان لآخر.

فاعلية تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أوضحت الوزارة، أن اللقاح يبدأ في فعاليته بعد أسبوعين من التطعيم، وتستمر نحو 6 أشهر، مؤكدة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يسبب الإصابة بالمرض، ولكنه يقلل من نسب الإصابة بالمضاعفات.

الفئات المستهدفة

أشارت وزارة الصحة والسكان، الى أن الفئات المستهدفة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تشمل الأطفال دون سن 5 سنوات، إضافة إلى كبار السن فوق 65 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري، والحوامل والكوادر الطبية.

وأوضحت الوزارة، أن أفضل توقيت للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية قبل موسم الإنفلونزا، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقتصر على شهري سبتمبر وأكتوبر فقط، بل يمكن الحصول عليه في أي وقت قبل انتهاء صلاحية العبوة، لافتة إلى ضرورة تلقي اللقاح حتى إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا خلال الموسم ذاته.

الأعراض الجانبية لتطعيم الإنفلونزا

تتضمن الأعراض الجانبية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، وهى أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.