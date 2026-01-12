إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل في شونه كتان بشكل مفاجئ علي مساحة 5 أفدنة بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الحريق



تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شونه كتان علي مساحة 5 افدنه بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي عاجل



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

إخماد الحريق

دفعت الاجهزه الامنيه بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .