تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
حوادث

إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل في شونه كتان بشكل مفاجئ علي مساحة 5 أفدنة بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الحريق 


تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شونه كتان علي مساحة 5 افدنه بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي عاجل 


انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

إخماد الحريق 

دفعت الاجهزه الامنيه بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية حريق كتان شونه دون وقوع إصابات خسائر بشرية

