في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة ضمن المجموعة التخصصية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة التشغيل والصيانة وتعزيز كفاءة العمل داخل قطاعاتها المختلفة، ويستمر التقديم حتى 4 نوفمبر 2025.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تستهدف وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصحاب المؤهلات الهندسية العليا، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 16 عامًا في مجالات العمل المتخصصة أو عامين في وظيفة قيادية أدنى مباشرة. وتشمل المهارات المطلوبة إجادة استخدام الحاسب الآلي، والقدرة على التخطيط، وحل المشكلات، والقيادة الفعالة.

أولاً: مدير عام التشغيل للبضائع بمنطقة شرق الدلتا

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة للتشغيل بالمنطقة ضمن الإدارة المركزية للتشغيل (نائب نقل البضائع)، وتشمل مسؤولية التأكد من انتظام تشغيل القطارات وأطقم الورادى وفق الجداول المعتمدة، والإشراف على خطة تجهيز الأسطول، وضمان توافر العمالة اللازمة لتنفيذ الخطة ومتابعة إجراءات السلامة واقتراح عناصر التطوير.

المهارات المطلوبة:

ـ الإشراف على إعداد خطة تجهيز الأسطول بالمنطقة.

ـ متابعة تشغيل القطارات وأطقم الورادى وفق الجداول المحددة.

ـ الإشراف على عمليات تجميع قطارات البضائع حسب نوع وكمية الحمولة.

ـ توفير العمالة الكافية وتشغيل الأسطول في حالات الطوارئ.

ـ إلمام كافٍ بإحدى اللغات الأجنبية.

ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ـ مهارة القيادة والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات.

ـ القدرة على اتخاذ القرار والتواصل الفعال.

الخبرة المطلوبة:

قضاء عامين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو مدة كلية لا تقل عن 16 عامًا في مجال العمل.

مؤهل عالٍ هندسي.

ثانياً: مدير عام ورش العربات بأبي غاطس وكوبري الليمون

وصف الوظيفة:

تشغل هذه الوظيفة قمة الإدارة العامة لورش العربات التابعة للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، وتتبع نائب رئيس مجلس الإدارة لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني. وتشمل الإشراف على أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية اليومية والدورية لعربات الركاب.

المهارات الأساسية:

ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط الصيانة اليومية والدورية لعربات الركاب.

ـ متابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفق برامج العمل الزمنية.

ـ التأكد من تطبيق إجراءات الأمن الصناعي داخل الورش.

ـ إتقان الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

ـ مهارة القيادة، التخطيط، اتخاذ القرار، والعرض والإقناع.

الخبرة المطلوبة:

قضاء مدة بينية عامين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى أو مدة كلية لا تقل عن 16 عامًا.

المؤهل:

مؤهل عالٍ هندسي.

ثالثاً: مدير عام ورش التبين وبولاق الدكرور

وصف الوظيفة:

تقع الوظيفة على رأس الإدارة العامة لورش التبين وبولاق الدكرور التابعة للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة. وتشمل مسؤولية متابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية للجرارات وعربات البضائع طبقًا لبرامج التشغيل والصيانة المعتمدة.

المهارات الأساسية:

ـ إعداد خطط الصيانة اليومية والدورية للجرارات وعربات البضائع.

ـ الإشراف على تنفيذ أعمال العمرة والصيانة بالورش المختلفة.

ـ متابعة السجلات الدورية للجرارات وتحديثها أولاً بأول.

ـ إجادة الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

ـ مهارة القيادة والتوجيه، والتخطيط، وحل المشكلات.

ـ القدرة على الإقناع والعرض الفعال.

الخبرة المطلوبة:

قضاء عامين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى أو مدة كلية لا تقل عن 16 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

المؤهل:

مؤهل عالٍ هندسي.

المستندات المطلوبة للتقديم

بيان حالة وظيفية معتمد موضح به المؤهلات، تقارير الأداء، الخبرة، الدورات التدريبية، وخطابات الشكر.

ـ عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

ـ بيان إنجازات المتقدم ومقترحات التطوير مرفقًا على أسطوانة CD.

ـ خطاب من الإدارة القانونية بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية.

ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، وتحليل مخدرات من مركز السموم أو مستشفى حكومي.

طريقة التقديم ومكان تسليم المستندات

تُسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمبنى محطة القاهرة – الدور الثاني – ميدان رمسيس، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان، على أن تكون الأوراق من أصل و7 صور، مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.