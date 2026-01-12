قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماعا مسائياً موسعاً للتنفيذ الفوري لخطة ضبط التوك توك

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة آليات تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية، بما يحقق الانضباط المروري ويحفظ سلامة المواطنين.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك عقب صدور البيان الإعلامي لمحافظة الغربية صباح اليوم بشأن إطلاق الخطة التنفيذية لتنظيم حركة مركبات التوك توك.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الخطة تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن العشوائية وعدم انتظام حركة مركبات التوك توك بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والقرى، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك في إطار قانوني منظم يوازن بين مصلحة المواطن وحق الدولة في فرض الانضباط، مع الالتزام الكامل بالقوانين المرورية ومقتضيات السلامة العامة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالبدء الفوري في تجهيز مقرات الحصر العددي داخل نطاق كل وحدة محلية، والاستعداد الكامل لاستقبال مالكي مركبات التوك توك لتسجيل مركباتهم وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي، خلال أسبوعين من تاريخه ،مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية عن سير العمل.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن عملية التسجيل ستشمل حصرًا دقيقًا للمركبات وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تضم فاتورة شراء المركبة، مثبت بها رقم الشاسيه والموتور، لون المركبة وتاريخ الصنع إن وجد، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول). وبعد استكمال التسجيل، سيتم صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، لضمان سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها على الطرق بشكل آمن ومنظم.

ويهيب محافظ الغربية بمالكي وسائقي مركبات التوك توك سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة خلال المهلة المحددة، والتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تطبيق الخطة، وأنه سيتم حظر تسيير أي مركبة غير مُسجلة أو لا تحمل اللاصق المؤمَّن عقب انتهاء الفترة المقررة، حفاظًا على الصالح العام.

واكد المحافظ على أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وتعمل على إزالة أسباب الشكاوى بشكل منظم ومدروس، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية حقيقية، وضبط الشارع، وضمان سلامة مستخدمي الطرق والسادة الركاب.

حل مشكلات المواطنين 

وفي السياق ذاته ناقش محافظ الغربية مستجدات تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، والتي يجري تنفيذها حاليًا بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة الدولة للحفاظ على أراضيها وتنظيم العمران وفرض الانضباط، حيث شدد اللواء أشرف الجندي على استمرار أعمال الموجة حتى 27 مارس 2026 على ثلاث مراحل متتالية، تستهدف إزالة مختلف صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، حفاظًا على ما يتم تنفيذه وصونًا لحقوق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تطبق القانون بكل حسم ودون تمييز، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية المستدامة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات أزمة توك توك السيولة المرورية ردع مخالفين

