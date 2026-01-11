استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يطلق خطة تنفيذية لتنظيم حركة التوك توك

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية اليوم شكاوى المواطنين بشأن عدم انتظام حركة مركبات التوك توك في الشوارع والميادين الكبرى والطرق الرئيسية والقرى، وبعد دراسة دقيقة لمقتضيات السلامة العامة والقوانين المرورية المعمول بها.

توجيهات محافظ الغربية

واستجابة لتطلعات المواطنين لحل هذه المشكلة، أطلق محافظ الغربية خطة تنفيذية شاملة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية على مستوى المحافظة.

ووجّه محافظ الغربية الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتجهيز مقرات للحصر العددي لجميع مركبات التوك توك، خلال أسبوعين من تاريخه، استعدادًا لاستقبال مالكي المركبات بمقار الوحدات المحلية لتسجيل بيانات مركباتهم وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي لمالكها.

اوراق مطلوبة

ويشمل التسجيل تقديم المستندات الآتية: فاتورة شراء المركبة، مثبت بها رقم الشاسيه والموتور، لون المركبة وتاريخ الصنع إن وجد، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول). وبعد استكمال التسجيل، سيتم صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، لضمان سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها على الطرق بشكل آمن ومنظم.

📍وتهيب محافظة الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للتسجيل في الوحدات المحلية، كما تؤكد المحافظة أنه سيتم حظر أي مركبة مخالفة لا تحمل اللاصق المؤمَّن، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وتؤكد محافظة الغربية حرصها الدائم على العمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، بما يعزز معه انتظام سير الحركة المرورية بالطرق العامة ويعزز سلامة السادة الركاب مستخدمي تلك المركبات.