رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
تحقيقات وملفات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يطلق خطة تنفيذية لتنظيم حركة التوك توك

الغربية أحمد علي

تابع  اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية اليوم شكاوى المواطنين بشأن عدم انتظام حركة مركبات التوك توك في الشوارع والميادين الكبرى والطرق الرئيسية والقرى، وبعد دراسة دقيقة لمقتضيات السلامة العامة والقوانين المرورية المعمول بها.

توجيهات محافظ الغربية 

 واستجابة لتطلعات المواطنين لحل هذه المشكلة، أطلق محافظ الغربية خطة تنفيذية شاملة بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية على مستوى المحافظة.

ووجّه محافظ الغربية الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتجهيز مقرات للحصر العددي لجميع مركبات التوك توك، خلال أسبوعين من تاريخه، استعدادًا لاستقبال مالكي المركبات بمقار الوحدات المحلية لتسجيل بيانات مركباتهم وفق النطاق الجغرافي لبطاقة الرقم القومي لمالكها.

اوراق مطلوبة 

ويشمل التسجيل تقديم المستندات الآتية: فاتورة شراء المركبة، مثبت بها رقم الشاسيه والموتور، لون المركبة وتاريخ الصنع إن وجد، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول). وبعد استكمال التسجيل، سيتم صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، لضمان سهولة التعرف على المركبة ومتابعتها على الطرق بشكل آمن ومنظم.

📍وتهيب محافظة الغربية بجميع مالكي مركبات التوك توك بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للتسجيل في الوحدات المحلية، كما تؤكد المحافظة أنه سيتم حظر أي مركبة مخالفة لا تحمل اللاصق المؤمَّن، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وتؤكد محافظة الغربية حرصها الدائم على العمل على إزالة أسباب شكاوى المواطنين، بما يعزز معه انتظام سير الحركة المرورية بالطرق العامة ويعزز سلامة السادة الركاب مستخدمي تلك المركبات.

اخبار محافظة الغربية ترخيص توك توك تحسين المواطنين

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

