الاتصالات: الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون
منتخب مصر يواجه إسبانيا والسعودية والبرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2026
35 فرصة فقط.. وظائف وزارة التنمية المحلية 2026
متحدث الزراعة لصدى البلد: خطة بـ30 سيارة تنهي كابوس الكلاب الضالة.. وانفراجة في أسعار الدواجن والطماطم قريبا
الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية.. ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل
الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يراجع أداء مصنع تدوير المحلة ويوجّه بإزالة العقبات ورفع كفاءة التشغيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب، السكرتير العام للمحافظة، ووفد شركة “سيمكس” المسؤولة عن تشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى ممثلي شركة الإنتاج الحربي، لمراجعة أداء المصنع والوقوف على التحديات القائمة ووضع آليات فعّالة لتطوير الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو المصنع مراحل التشغيل المختلفة، حيث يستقبل المصنع أكثر من 800 طن من المخلفات الصلبة يوميًا، يتم فرزها ومعالجتها؛ لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، مما يسهم في تقليل كميات المخلفات الموجهة للمدافن الصحية، ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الدائري والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحسين النظافة العامة والشعور الفعلي للمواطن بالفارق في بيئته المحيطة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة؛ يعد خطوة استراتيجية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، تعتمد على إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات بدل التخلص العشوائي منها.

وشدد على أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًا من تحسين جودة حياة المواطنين في المدن والقرى، من خلال تقليل الروائح، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأسر والأطفال.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد المحافظ ضرورة استمرار المصنع في العمل وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، مع تذليل أي عقبات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، موجّهًا بمتابعة الأداء بشكل دوري والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من المشروع، بما يضمن شعور المواطن بالتحسن والفرق الملموس في حياته اليومية.

رفع كفاءة الخدمات 

كما أكّد اللواء الجندي أن المحافظة تولي ملف إدارة المخلفات أولوية خاصة، مشيرًا إلى أن دعم المصنع وتطويره يأتي في إطار حرص الدولة على توفير خدمات حيوية للمواطن، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة البيئة والصحة العامة، بما يعكس التزام المحافظة بالمسؤولية تجاه أهلها ويضمن استدامة المشروع للأجيال القادمة.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور كل من: المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، الدكتور أحمد عطية استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، أشرف الزيات مدير إدارة المخلفات الصلبة، محمد الشركسي مدير مكتب البيئة بالديوان العام، في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وجودة البيئة بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مصنع تدوير القمامة بالمحلة

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

انقلاب سيارة ملاكي

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على كوبري نمرة البصل بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي

المتهم

سقوط عاطل تعدى على شخصين بسلاح أبيض في قبضة الأمن بالشرقية

مجلس الدولة

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

