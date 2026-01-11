محافظ الغربية يراجع أداء مصنع تدوير المحلة ويوجّه بإزالة العقبات ورفع كفاءة التشغيل

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب، السكرتير العام للمحافظة، ووفد شركة “سيمكس” المسؤولة عن تشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى ممثلي شركة الإنتاج الحربي، لمراجعة أداء المصنع والوقوف على التحديات القائمة ووضع آليات فعّالة لتطوير الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو المصنع مراحل التشغيل المختلفة، حيث يستقبل المصنع أكثر من 800 طن من المخلفات الصلبة يوميًا، يتم فرزها ومعالجتها؛ لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، مما يسهم في تقليل كميات المخلفات الموجهة للمدافن الصحية، ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الدائري والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحسين النظافة العامة والشعور الفعلي للمواطن بالفارق في بيئته المحيطة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة؛ يعد خطوة استراتيجية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، تعتمد على إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات بدل التخلص العشوائي منها.

وشدد على أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًا من تحسين جودة حياة المواطنين في المدن والقرى، من خلال تقليل الروائح، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأسر والأطفال.

دعم الأسر والعائلات

وأكد المحافظ ضرورة استمرار المصنع في العمل وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، مع تذليل أي عقبات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، موجّهًا بمتابعة الأداء بشكل دوري والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من المشروع، بما يضمن شعور المواطن بالتحسن والفرق الملموس في حياته اليومية.

رفع كفاءة الخدمات

كما أكّد اللواء الجندي أن المحافظة تولي ملف إدارة المخلفات أولوية خاصة، مشيرًا إلى أن دعم المصنع وتطويره يأتي في إطار حرص الدولة على توفير خدمات حيوية للمواطن، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة البيئة والصحة العامة، بما يعكس التزام المحافظة بالمسؤولية تجاه أهلها ويضمن استدامة المشروع للأجيال القادمة.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور كل من: المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، الدكتور أحمد عطية استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، أشرف الزيات مدير إدارة المخلفات الصلبة، محمد الشركسي مدير مكتب البيئة بالديوان العام، في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وجودة البيئة بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها