الاتصالات: الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون
منتخب مصر يواجه إسبانيا والسعودية والبرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2026
35 فرصة فقط.. وظائف وزارة التنمية المحلية 2026
متحدث الزراعة لصدى البلد: خطة بـ30 سيارة تنهي كابوس الكلاب الضالة.. وانفراجة في أسعار الدواجن والطماطم قريبا
الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية.. ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل
الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
محافظات

إنجاز 100% من البلاغات.. صحة الغربية تُعلن حصاد منظومة الشكاوى لعام 2025

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية أن منظومة الشكاوى حققت نتائج متميزة خلال عام 2025، حيث تم التعامل مع 2308 شكوى مقدمة عبر المنظومة، وتم إنجازها بنسبة 100%، بما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأكدت المديرية استمرار العمل على تطوير آليات تلقي وفحص الشكاوى، إيمانًا بأن المواطن هو محور الاهتمام الأول، وأن الشكاوى تمثل أداة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

توجيهات وزارة الصحة 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الوزير أشرف الجندي محافظ الغربية ، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومتابعة المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى، وتحت اشراف الأستاذ حسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان .

رفع كفاءة الخدمات 

وقال الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن عام 2025 شهد مشاركة المديرية في أكثر من 25 لقاءً جماهيريًا والاستماع المباشر لمطالب المواطنين والعمل على حلها ميدانيًا، إلى جانب تنفيذ نحو 800 جولة مرورية بمختلف المنشآت الصحية، لقياس رضاء المواطنين من خلال الاستبيانات والإستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة ، والتأكيد على التزام مديرية الصحة الكامل بتعزيز الشفافية، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين، ورفع مستويات الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مشدداً على أن مشاركة المواطن تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة.

تحرك عاجل 

كما أكدت هند فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة  الغربية تعمل على مدار 24 ساعة، داعية المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات عبر الوسائل المتاحة التي تشمل:
الاتصال بالرقم المختصر 16528
الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية
تطبيق الهاتف المحمول «في خدمتك»
إرسال المرفقات والمؤيدات عبر أرقام الواتساب المخصصة ، مع إتاحة رمز الاستجابة السريعة (QR) والبوسترات التوعوية لتيسير عملية التواصل.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات منظومة الصحة تطويرها رفع كفاءتها

