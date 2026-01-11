قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

سادت حالة الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر يعقوب حال مشاركة المئات الأهالي  فجرا في مراسم تشييع جثمان العروسة ضحية واقعة تسريب الغاز في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ودفنت الفتاة بمقابر أسرتها .

حزن الرحيل المفاجئ 


كما اتشح أسرة الفتاة الضحية وأقاربها بارتداء الملابس السوداء حزنا على الفراق المفاجئ كما دشنوا الصدقات الجارية علي روح الفقيدة .

في ذات السياق كشف  مسئول طبي بمستشفي كفر الزيات بمحافظة الغربية أن الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة بالعناية المركزة بسبب تسريب الغاز .

وأضاف المسئول الطبي أنه تم الدفع بفريق طبي لإنقاذ حياة الزوج العريس بسبب مضاعفات تسريب الغاز القاتل .


تفاصيل صادمة 


وكانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية شهدت  وفاة عروسة في نهاية عقد الثاني من عمرها و إصابة عريسها  ونقل إلي غرفة العناية المركزة بسبب تسريب غاز داخل عشان الزوجية  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وصول كل من حازم احمد إسماعيل النجار 23 سنة كفر يعقوب محجوز عناية والمتوفية ندا إبراهيم الشحات ابو العينين 18 سنة كفر يعقوب نتيجة احتباس غاز داخل طوارئ مستشفي كفر الزيات .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين أن تسريب غاز وراء الواقعة .

رواية شهود عيان 


وأفاد شهود عيان من القرية أن تسريب الغاز داخل عش الزوجية كان سببا رئيسيا في اختناق العروس ونقل زوجها في حاله حرجه لعلاجه لافتين أنهم علموا بالحادث عقب إتمام زفافهما يوم الخميس الماضي بمشاركة الأهل والاحباب باحدي القاعات الخاصة داخل القرية المذكورة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

