وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
بأسعار مخفضة.. خطوات استخراج اشتراكات القطارات للطلبة 2025 والأوراق المطلوبة

أتاحت هيئة السكة الحديد، خدمة مميزة للطلبة، من خلال عمل اشتراكات لهم خلال فترة الدراسة بأسعار مخفضة، حيث تتزايد معدلات البحث من قبل أولياء الأمور والطلبة عن خطوات استخراج اشتراكات القطارات 2025 والأوراق المطلوبة.

خطوات استخراج اشتراك القطارات للطلبة 2025

ـ التوجه إلى مكتب الاشتراكات بأي محطة مركزية.

ـ ثم شراء استمارة الاشتراك بقيمة 5 جنيهات من شباك التذاكر.

ـ ملء الاستمارة وختمها من المدرسة/الجامعة.

ـ تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات، مرفقًا معها: «عدد 2 صورة شخصية - وصورة بطاقة الرقم القومي».

شروط استخراج اشتراك القطارات للطلبة 2025

حددت هيئة السكة الحديد، عدة شروط لاستخراج اشتراك القطار للطلاب 2025، وجاءت كما يلي:

ـ يجب استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك.

ـ كما يجب اعتماد المدرسة والجامعة وختم النموذج بختم شعار الجمهورية من الجهة التابع لها الطالب «المدرسة – الجامعة».

ـ تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مختومتين.

مدة اشتراك القطار ومسافة الاشتراك 

تتراوح مدة اشتراك القطار للطلاب 2025، ما بين 3 إلى 9 شهور، ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى، للتدريب حسب اعتماد الجهة التابع لها الطالب للدراسة.

ويوفر اشتراك القطار للطلاب مسافة معينة، حيث حددت هيئة السكة الحديد، أقصى مسافة سفر بالقطر وهي 400 كيلو.

أماكن استخراج اشتراك القطار للطلاب 2025

ـ القاهرة «5 شبابيك».

ـ شبين القناطر «1 شباك».

ـ شبرا الخيمة «2».

ـ الجيزة «1».

ـ أشمون «1».

ـ الإسكندرية «3».

ـ سيدي جابر«2».

ـ دمنهور «2».

درجة القطار المتاحة لاشتراك الطلاب 2025

الدرجة المتاحة لـ اشتراك القطار للطلاب 2025 هي:

ـ الثالثة - مكيفة.

ـ الثالثة - تحيا مصر.

ـ الثالثة - تهوية ديناميكية.

الفئات المعفاة من الاشتراكات

ـ تمنح الهيئة اشتراكات مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة بالدرجة الأولى المكيفة او الثالثة العادية تحيا مصر، أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة، طالما أن الطالب منتظم بالدراسة أو منتسب بالجامعة انتساب موجه.

ـ يتم صرف تصاريح مرور مدرسية مجانية للطلبة أبناء العاملين بالهيئة، لزيارة ذويهم والعودة الى مقر الدراسة مرة كل أسبوع، وفى الأعياد والعطلات الرسمية وفى إجازه نصف السنة، وعند بدء الدراسة ونهايتها وكذلك عند مرضهم.

ـ تستخرج اشتراكات أبناء العاملين بالدرجة الأولى المكيفة أو الثالثة العادية تحيا مصر أو الثالثة تهوية أو الثالثة المكيفة، وحسب درجة والده أو والدته «العاملين بالهيئة»، ويحق للطلبة ركوبهم الدرجة المكيفة بعد حجز المقعد لمسافة الاشتراك، إذا كان والده أو والدته «العاملين بالهيئة» بدرجة كبير فيما فوق، وعند تواجده بدون حجز يتم تحصيل الغرامة حسب نوع القطار فقط «فرنساي - أسباني» طبقا للتعليمات.

مزايا اشتراكات القطار للطلاب 2025

ـ يأتي اشتراك القطار للطلاب 2025 مُدعم بنسبة 81.25%.

ـ يتم استخراجها باستخدام نموذج نقل 256 المعدل بقيمة 5 جنيهات.

ـ يمكن استخدام الاشتراك في العطلات الرسمية وأيام الجمع خلال مدة صلاحيته.

ـ تُصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثالثة حتى نهاية الدراسة.

