لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

يبحث عدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة عن طرق التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم، والتي يقدمها المستأجرين المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات بديلة، والاماكن وشروط ومستندات التقديم لتلك الوحدات.

بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

بدأت وزارة الإسكان، في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط اللازمة من أجل الحصول على وحدات بديلة بداية من شهر أكتوبر الجاري، وبدأ الاستفسار من المستأجرين للتعرف على المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم من أجل التقديم بشكل رسمي.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم، والذي يقدمها المستأجرين المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات بديلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم، والتي يقوم الفرد برفعها بشكل إلكتروني عبر المنصة الموحدة، إضافة الى متابعته الطلب من فترة لأخرى بشكل دوري، وجاءت كالتالي:

ـ تقديم طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للنموذج المعد.

ـ صور من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، والمستندات المثبتة للاستمرارية العلاقة الإيجابية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.

ـ إقرار وإخلاء وتسليم العين للمستأجر في استلام الوحدة المخصصة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

ـ صور شهادة ميلاد الأبناء القصر + صور بطاقة الرقم القومي للبالغين.

ـ صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.

أماكن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط

أعلنت وزارة الإسكان، عن أماكن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط، والتي جاءت كالتالي:

ـ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ـ المنصة الإلكترونية الموحدة.

مدة تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة

عن مدة تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة، أوضحت الوزارة أن يمكن للمستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة، تقديم الطلبات بدءًا من يوم 1 أكتوبر 2025 ولمدة تصل إلى 3 أشهر؛ وذلك تطبيقًا للمادة رقم 8 من القانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيفية التقديم لحجز وحدات بديلة

أوضحت الوزارة كيفية التقديم لحجز وحدات بديلة عبر الصفحة الرسمية، والتي تتكون من الخطوات التالية:

ـ إنشاء حساب إلكتروني موحد، يستطيع الفرد تسجيل البيانات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب.

ـ تقديم نموذج طلب يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات سواء الوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية.

ـ الوحدات السكنية: يقدم المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك الزوجة الذي امتد إليه العقد.

ـ الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

ـ تقديم العنوان المحدد للعقار وفقًا للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار – تمليك) وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.