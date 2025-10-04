قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

الزمالك
الزمالك
خالد يوسف

يشهد استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، اليوم، إقامة مباراة تجمع بين الزمالك ضد غزل المحلة، في إطار فعاليات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا في الاختبار الأخير محملا بخسارة القمة

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، محملا بأوجاع الخسارة من الأهلي، خلال لقاءات الجولة التاسعة، بهدفين لهدف، ويحلم بتجنب الإخفاق في لقاء اليوم، لاستعادة الصدارة بعد قفز المصري للمركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك، إن نتيجة مباراة اليوم ربما تكون كلمة الفصل في مستقبل المدرب البلجيكي مع الزمالك، ففي حال التعثر، سيتم توجيه الشكر له ولجهازه المعاون، على إثر النتائج غير الجيدة، التي لاحقت الفريق مؤخرا، والتي كان آخرها التعادل مع الجونة والخسارة من النادي الأهلي.

تغييرات في التشكيل والجزيري مفاجأة

ويلجأ المدرب البلجيكي لنادي الزمالك، لإجراء العديد من التغييرات على تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة، لأسباب مختلفة، حيث من المتوقع أن يشهد التشكيل مشاركة اللاعب أحمد حمدي في وسط الميدان لتعويض غياب عبدالله السعيد للإيقاف.

ومن المنتظر عودة سيف الدين الجزيري للتشكيل، لإصابة عدي الدباغ أمام الأهلي، أو الدفع بعمرو ناصر من بداية اللقاء، على أن يكون للجزيري الذي غاب عن كافة لقاءات الدوري باستثناء 15 دقيقة أمام سيراميكا كليوباترا، دورا في لقاء اليوم.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تذاع المباراة عبر قناة «أون تايم سبورت»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة المصرية، يسبقها استوديو تحليلي لكبار المحللين ونجوم الكرة المصرية، ويعلق على المباراة عصام عبده عبر شاشة أون سبورت.

ويقود الحكم محمد معروف مباراة الزمالك وغزل المحلة، ويساعده عدي عيد وأحمد زيدان وهيثم عثمان حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو "VAR" يتواجد عبد العزيز السيد ويساعده أحمد حامد فهيم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

ـ خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - أحمد حمدي.

ـ خط الهجوم: آدم كايد - سيف الدين الجزيري- خوان بيزيرا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد