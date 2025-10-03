تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة نصف العام الدراسى الجديد 2026،2025، رغم انطلاق العام الدراسي الجديد منذ أقل من شهر، يوم 20 سبتمبر الماضي، الا أن أوليا الأمور يجدون في إجازة نصف العام الدراسي فرصة لالتقاط الأنفاس للطلبة، ولهم من كثرة المصاريف على التقييمات والدروس الخصوصية.

موعد إجازة نصف العام 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ بداية العام الدراسي، أن الفصل الدراسي الأول يستمر لمدة 88 يوم دراسة فعلية، بعد استبعاد أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، 2026، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

وأكدت الوزارة، أن الخطة الزمنية للعام الدراسي وضعت لتحقيق أهداف تعليمية واضحة، من خلال الالتزام بعدد أسابيع الدراسة الفعلية، مع مراعاة جميع الإجازات الرسمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة لجميع المراحل.

الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط

انطلق العام الدراسى الجديد 20 سبتمبر الجارى وتستمر الدراسة والامتحانات حتى 22 يناير 2026، مؤكدة على أن الحضور بالعام الجديد مهم وأى طالب يتجاوز نسبة الغياب المقررة سوف يحرم من درجات تتعلق بأعمال السنة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، شدد على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط بمنتهى الحزم، والالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية، كما وجه الوزير المعلمين بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب منذ الصفوف الأولى، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصية تعليمية قوية، لافتا الى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي، كما وجه بشرح المناهج بسهولة للطلاب.

موعد أداء الامتحانات

ووفقًا للجدول الزمني التي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت مواعيد الامتحانات كالتالي:

ـ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول تنطلق من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026.

ـ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول تبدأ من 17 يناير حتى 22 يناير 2026.

ـ إجازة نصف العام الدراسي تبدأ السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، مع توحيدها مع إجازة الجامعات والمعاهد الأزهرية في حال وجود أي تضارب.

ـ بداية الفصل الدراسي الثاني، السبت 7 فبراير 2026.

ـ امتحانات صفوف النقل للفصل الثاني، من 16 مايو حتى 24 مايو 2026.

ـ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني، من 4 يونيو حتى 11 يونيو 2026.

ـ امتحانات الدبلومات الفنية، من الأحد 31 مايو 2026.

ـ امتحانات الثانوية العامة، من السبت 20 يونيو 2026.