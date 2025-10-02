قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
خدمات

آخر موعد للتقديم 28 أكتوبر.. فرصة عمل مرموقة بالمركز الثقافي القومي

المركز الثقافي القومي
المركز الثقافي القومي
خالد يوسف

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الشباب الخريجين، أو من ذوي الخبرة بالبحث عن إعلانات الوظائف، ويقدم موقع «صدى البلد» تلك الخدمة للقراء الأعزاء، بتقديم ما يتم الاعلان عنه من وظائف وفرص عمل في مختلف الجهات داخليا وخارجيا.

فرصة عمل مرموقة بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي

أعلنت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للمخازن التابع لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والإشـراف على الأعمال المتعلقة بالمخازن وفقا للوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن، والإشراف على عملية صرف أصناف من المخازن.

ويتم التقديم على الوظيفة، حتى يوم 28 أكتوبر 2025، حيث تُسلم الطلبات إلى لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة في دار الأوبرا المصرية بأرض الأوبرا، الجزيرة، المبنى الإداري، على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مستوفى للشروط الواردة بالإعلان.

الشروط المطلوبة للتقديم

للتقديم على وظائف المركز الثقافي القومي، يجب معرفة مهام الوظيفة المطلوبة كالتالي:

ـ يشارك في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة.

ـ وضع الخطة السنوية للإدارة العامة، ويجتمع بكافة مرؤوسيه سنويا لوضع الأهداف التشغيلية والفردية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة حسب الأحوال.

ـ توجيه موظفي الإدارة العامة نحو تنفيذ الأعمال وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها بالهيئة.

ـ تقييم أداء مرؤوسيه، بناء على ما يسجله من ملاحظـات تعكس إيجابيات وسلبيات أدائهم الوظيفي والسلوكي بسجل الأداء الخاص بكل موظف يقع تحت نطاق إشرافه. 

ولتنفيذ هذه المهام يجب استيفاء الشروط الخاصة بالتقديم كالتالي:

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي بتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

ـ المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

ـ المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التي تحكم نظام العمل.

ـ القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

ـ القدرة على اتخاذ القرار، والإبداع والابتكار.

ـ القدرة على إدارة الازمات وحل المشكلات.

ـ قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ـ اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على وظائف المركز الثقافي القومي يجب تجهيز هذه المستندات على أن تكون أصل + 6 نسخ تتضمن ما يلي:

ـ طلب شغل الوظيفة.

ـ صورة المؤهل.

ـ بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

ـ شهادة بيان الجزاءات.

ـ أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

ـ بيان مقترحات تطوير الوظيفة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ عدد 7 صور شخصية 4×6.

فرصة عمل مرموقة المركز الثقافي القومي بوابة الوظائف الحكومية مدير عام الإدارة العامة للمخازن

المزيد

