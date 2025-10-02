مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في القاهرة والمدن الكبرى والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
فيما يلي مواقيت الصلاة بالقاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية.
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
ـ موعد أذان الفجر: 5:22
ـ موعد الشروق: 6:49 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:44 م
ـ موعد أذان العصر: 4:07 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:39 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:56 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
ـ موعد أذان الفجر: 5:27 ص
ـ موعد الشروق: 6:54 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:49 م
ـ موعد أذان العصر: 4:12 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:44 م
ـ موعد أذان العشاء: 8:02 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
ـ موعد صلاة الفجر: 5:18
ـ موعد الشروق: 6:45 ص
ـ موعد صلاة الظهر 12:40 م
ـ موعد صلاة العصر 4:03 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:35 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
ـ موعد أذان الفجر: 5:12 ص
ـ موعد الشروق: 6:36 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:32 م
ـ موعد أذان العصر: 3:55 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:28 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:43 م
مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج
ـ موعد صلاة الفجر: 5:23 ص
ـ موعد الشروق: 6:46 ص
ـ موعد صلاة الظهر: 12:43 م
ـ موعد صلاة العصر: 4:06 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:39 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
ـ موعد أذان الفجر: 5:19 ص
ـ موعد الشروق: 6:41 ص
ـ موعد أذانالظهر: 12:38 م
ـ موعد أذان العصر: 4:01 م
ـ موعد أذانالمغرب: 6:34 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:47 م
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
ـ موعد أذان الفجر: 5:38 ص
ـ موعد الشروق: 7:05 ص
ـ موعد أذان الظهر: 1:00 م
ـ موعد أذانالعصر: 4:23 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:55 م
ـ موعد أذانالعشاء: 8:13 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
ـ موعد أذان الفجر 5:14 ص
ـ موعد الشروق: 6:38 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:34 م
ـ موعد أذان العصر: 3:57 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:30 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:45 م
مواقيت الصلاة بتوقيت طابا
ـ موعد أذان الفجر 5:10 ص
ـ موعد الشروق: 6:36 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:32 م
ـ موعد أذان العصر: 3:55 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:27 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:43 م