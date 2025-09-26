استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

تشهد أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن شركات التبغ والموزعين الرئيسيين، وذلك بعد تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة ضمن خطة إعادة هيكلة الضرائب على منتجات التبغ بنسبة 12% سنويًا ولمدة 3 سنوات.

استقرار أسعار السجائر في الأسواق

أكد خبراء السوق أن استقرار الأسعار يعود إلى وفرة المعروض وتوازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، مع التزام الشركات المنتجة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

أسعار السجائر في مصر اليوم



ويواصل السوق المصري تطبيق خطط إعادة الهيكلة الضريبية؛ بما يضمن ثبات نسبي في الأسعار، وعدم حدوث زيادات مفاجئة.

الرقابة والتشديد على الأسواق:

في ظل هذه الأسعار، تواصل الجهات المختصة في وزارتي المالية والداخلية، حملاتها المكثفة؛ للتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمي، ومنع أي محاولات للغش أو البيع بأسعار غير قانونية.

أسعار السجائر في مصر اليوم

وتتأثر أسعار السجائر في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها “الضرائب" و"الرسوم الجمركية المفروضة”، إلى جانب “تقلبات أسعار العملات العالمية” و"أسعار التبغ الخام"، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار السجائر؛ بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان بدءًا من 18 يوليو 2025 على منتجاتها المحلية.

أسعار السجائر الشعبية (المحلية) اليوم

كليوباترا بلاك ليبل: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا للعلبة

ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا للعلبة

مونديال: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا للعلبة



أسعار السجائر المستوردة اليوم

- مارلبورو 97 جنيها للعلبة.

- إل إم 76 جنيها للعلبة.

- ميريت 105 جنيهات للعلبة.

- مارلبورو كرافتيد 79 جنيها للعلبة.

- تيريا (التبغ المسخن) 76 جنيهًا للعلبة.

- تيريا كابسوليس 80 جنيهًا للعلبة.