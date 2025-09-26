قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

اسعار السجائر
اسعار السجائر
خالد يوسف

تشهد أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن شركات التبغ والموزعين الرئيسيين، وذلك بعد تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة ضمن خطة إعادة هيكلة الضرائب على منتجات التبغ بنسبة 12% سنويًا ولمدة 3 سنوات.

اقرأ أيضًا:


استقرار  أسعار السجائر في الأسواق

أكد خبراء السوق أن استقرار الأسعار يعود إلى وفرة المعروض وتوازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، مع التزام الشركات المنتجة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة. 

أسعار السجائر في مصر اليوم


ويواصل السوق المصري تطبيق خطط إعادة الهيكلة الضريبية؛ بما يضمن ثبات نسبي في الأسعار، وعدم حدوث زيادات مفاجئة.

اقرأ أيضا:


 

الرقابة والتشديد على الأسواق:

في ظل هذه الأسعار، تواصل الجهات المختصة في وزارتي المالية والداخلية، حملاتها المكثفة؛ للتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمي، ومنع أي محاولات للغش أو البيع بأسعار غير قانونية.

أسعار السجائر في مصر اليوم

وتتأثر أسعار السجائر في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها “الضرائب" و"الرسوم الجمركية المفروضة”، إلى جانب “تقلبات أسعار العملات العالمية” و"أسعار التبغ الخام"، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق. 

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار السجائر؛ بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان بدءًا من 18 يوليو 2025 على منتجاتها المحلية.

اقرأ أيضا:


أسعار السجائر الشعبية (المحلية) اليوم

كليوباترا بلاك ليبل: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا للعلبة

ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا للعلبة

مونديال: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا للعلبة

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا للعلبة


أسعار السجائر المستوردة اليوم

- مارلبورو 97 جنيها للعلبة. 

- إل إم 76 جنيها للعلبة. 

- ميريت 105 جنيهات للعلبة. 

- مارلبورو كرافتيد 79 جنيها للعلبة. 

- تيريا (التبغ المسخن) 76 جنيهًا للعلبة. 

- تيريا كابسوليس 80 جنيهًا للعلبة. 

تشديد الرقابة أسعار السجائر أسعار السجائر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

صورة موضوعية

إنشاء مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية لبناء مخالف بمجاويش في الغردقة

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد