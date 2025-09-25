أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، عن رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف، عبر زيارة بوابة الوظائف الحكومية، بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي.

نتيجة وظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر زيارة بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الناجحين بالدخول على البوابة لكترونية للوظائف الحكومية، وأهاب بالدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بمسابقة العمال بالأوقاف

حددت وزارة الاوقاف في الإعلان عبر الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل شروط المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد وهي كالتالي:

وزير الأوقاف

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

- المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

- مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للمتقدمين بمسابقة العمال بالأوقاف 2025

كشفت وزارة الاوقاف في الإعلان الموجه للمتقدمين للوظائف، عن المستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد، وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.