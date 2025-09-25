قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
خالد يوسف

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، عن رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف، عبر زيارة بوابة الوظائف الحكومية، بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي.

نتيجة وظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر زيارة بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الناجحين بالدخول على البوابة لكترونية للوظائف الحكومية، وأهاب بالدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة. 

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بمسابقة العمال بالأوقاف

حددت وزارة الاوقاف في الإعلان عبر الرابط

 https://jobs.caoa.gov.eg/ 

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل شروط المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد وهي كالتالي:

وزير الأوقاف

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

- المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

- مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للمتقدمين بمسابقة العمال بالأوقاف 2025

كشفت وزارة الاوقاف في الإعلان الموجه للمتقدمين للوظائف، عن المستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد، وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية. 

- الرقم القومي وجه أول سارية. 

- الرقم القومي وجه ثاني سارية. 

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. 

- المؤهل الدراسي

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.

مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

