4.7% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبر 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والاحصاء اليوم الاثنين الموافق 29 /12/ 2025 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2025.



وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 125.90 خلال شهر أكتوبر 2025 (أولـي) مقابل 120.27 خلال شهر سبتمبر 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً



بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة الحـاسبـات و المنتجات الالكترونية و البـصرية و الأجهــزة الـطــبـيـة 166.13 خـــلال شــهـر أكتوبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــغ 78.11 بنسبــه ارتفاع قدرها 112.69 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.



بلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد و منتجاته 57.95 خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025 حيث بلغ 39.96 بنسبة ارتفاع قدرها 45.02 % وذلك لزيادة الطلب .



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً



بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الآلات و المعدات الغير مصنفة في موضع اخر 105.34 خـــلال شهــــر أكتوبر 2025 مقــارنـة بشــهر سبتمبر 2025 حــيــث بــلـــغ 131.98 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 20.18٪ وذلك لانخفاض الطلب على اجهزه التكييف.

بلـغ الــرقم القيـاسي للصناعات التحويلية الأخرى 108.78 خــــلال شهــر أكتوبر 2025 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــــغ 130.46 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.62 ٪ وذلك لانخفاض الطلب.