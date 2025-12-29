قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4.7% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبر 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والاحصاء   اليوم  الاثنين الموافق 29  /12/ 2025   البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر  2025.  


وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.


بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 125.90 خلال شهر أكتوبر  2025 (أولـي) مقابل  120.27 خلال  شهر  سبتمبر  2025 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  4.7٪.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً
 

بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة الحـاسبـات و  المنتجات الالكترونية  و  البـصرية  و  الأجهــزة الـطــبـيـة 166.13 خـــلال شــهـر أكتوبر 2025  مــقــــارنـــة  بشـهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــغ 78.11   بنسبــه ارتفاع قدرها  112.69 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.


بلغ  الرقم  القياسي  لصناعة الجلد و منتجاته   57.95  خلال شهر  أكتوبر 2025  مقارنة  بشهر  سبتمبر  2025 حيث  بلغ   39.96  بنسبة  ارتفاع  قدرها 45.02 %  وذلك لزيادة الطلب .


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً
 

 بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الآلات و المعدات الغير مصنفة في موضع اخر 105.34  خـــلال شهــــر أكتوبر  2025  مقــارنـة  بشــهر  سبتمبر  2025 حــيــث بــلـــغ 131.98 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 20.18٪ وذلك لانخفاض الطلب على اجهزه التكييف.

 بلـغ الــرقم القيـاسي للصناعات التحويلية الأخرى 108.78 خــــلال  شهــر أكتوبر  2025 مقــارنة بشــهــر سبتمبر  2025 حيــث بلــــغ  130.46   بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا   16.62  ٪ وذلك لانخفاض الطلب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصناعات التحويلية صناعة الجلود صناعة الآلات المنتجات الالكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

نتيجة المسابقة

طلاب مطروح يحققون المراكز الأول والثالث والتاسع في مسابقة نجوم المكتبة جمهوريا

صورة ارشيفية

انتعاش حركة الطيران بتلبحر الأحمر واستقبال 100 رحلة دولية اليوم

وكيل تعليم مطروح خلال الجولة على المدارس

تعليم مطروح: انتظام الدراسة وامتحانات المواد الغير مضافة

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد