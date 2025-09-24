مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء23 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
• موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا
• موعد الشروق: 6:44 صباحًا
• موعد أذان الظهر: 12:47 ظهرا.
موعد صلاة العصر 4:15 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:49 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:06 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية
• موعد أذان الفجر: 5:22 ص
• موعد الشروق: 6:50 ص
• موعد أذان الظهر: 12:52 م
• موعد أذان العصر: 4:18 م
• موعد أذان المغرب: 6:54 م
• موعد أذان العشاء: 8:12 م
مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:44 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:11 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:47 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:05 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم في السويس
موعد صلاة الفجر 5:11 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:10 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:46 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:04 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في العريش
موعد صلاة الفجر 5:05 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:37 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:05 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:41 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً.
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
• موعد أذان الفجر: 5:32 ص
• موعد الشروق: 7:00 ص
• موعد أذان الظهر: 1:03 م
• موعد أذان العصر: 4:29 م
• موعد أذان المغرب: 7:05 م
• موعد أذان العشاء: 8:23 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
• موعد أذان الفجر 5:10 ص
• موعد الشروق: 6:34 ص
• موعد أذان الظهر: 12:37 م
• موعد أذان العصر: 4:03 م
• موعد أذان المغرب: 6:39 م
• موعد أذان العشاء: 7:54 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
• موعد أذان الفجر: 5:07 ص
• موعد الشروق: 6:32 ص
• موعد أذان الظهر: 12:35 م
• موعد أذان العصر: 4:01 م
• موعد أذان المغرب: 6:37 م
• موعد أذان العشاء: 7:53 م
مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم
موعد صلاة الفجر 5:19 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:49 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:17 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:53 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:10 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم في قنا
موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:08 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 6:45 مساءً.
موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
- موعد أذان الفجر: 5:16 ص
- موعد الشروق: 6:38 ص
- موعد أذان الظهر: 12:40 م
- موعد أذان العصر: 4:06 م
- موعد أذان المغرب: 6:43 م
- موعد أذان العشاء: 7:56 م