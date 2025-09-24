مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء23 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا

• موعد الشروق: 6:44 صباحًا

• موعد أذان ‎الظهر: 12:47 ظهرا.

موعد صلاة العصر 4:15 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:49 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:06 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:22 ص

• موعد الشروق: 6:50 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:52 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:18 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:54 م

• ‎موعد أذان العشاء: 8:12 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:44 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 4:11 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:47 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في السويس

موعد صلاة الفجر 5:11 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 4:10 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:46 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

موعد صلاة الفجر 5:05 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:37 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 4:05 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:41 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً.



مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:32 ص

• موعد الشروق: 7:00 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:03 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:29 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:05 م

• موعد أذان ‎العشاء: 8:23 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 5:10 ص

‎• موعد الشروق: 6:34 ص

• موعد أذان الظهر: 12:37 م

• موعد أذان العصر: 4:03 م

• موعد أذان المغرب: 6:39 م

• موعد أذان العشاء: 7:54 م



مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:07 ص

• موعد الشروق: 6:32 ص

• موعد أذان الظهر: 12:35 م

• موعد أذان العصر: 4:01 م

• موعد أذان المغرب: 6:37 م

• موعد أذان العشاء: 7:53 م



مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

موعد صلاة الفجر 5:19 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 4:17 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:53 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:10 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:42 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 4:08 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 6:45 مساءً.

موعد صلاة العشاء 8:00 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد أذان الفجر: 5:16 ص

- موعد الشروق: 6:38 ص

- موعد أذان ‎الظهر: 12:40 م

- موعد أذان العصر: 4:06 م

- موعد أذان ‎المغرب: 6:43 م

- موعد أذان العشاء: 7:56 م