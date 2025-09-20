بعد الارتفاع العالمي.. استقرار سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في البنوك، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية؛ لتحافظ العملة الخضراء الآن على آخر ارتفاع في البنك المركزي المصري عند: 48.13 جنيه للشراء، 48.26 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يواصل الدولار الأمريكي عالميًا انتعاشه، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، بينما تضرر الجنيه الاسترليني من المخاوف المالية.

واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ لتحافظ العملة الخضراء في البنوك المصرية على المستويات التالية:

- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية.. 48.14 جنيه للشراء، و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك مصر 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي عالميًا

ارتفع سعر الدولار، عالميا، مواصلا انتعاشه مقابل معظم العملات الرئيسية، مع قيام المتعاملين بمراجعة التوقعات في الأمد القريب، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى تخفيف تدريجي في المستقبل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.662.

وكان المؤشر، الذي انخفض بنسبة 1% يومي الاثنين والثلاثاء على خلفية توقعات بأن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي عن سلسلة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة، قد استقر تقريبًا خلال الأسبوع.



شروط ثبات سعر الدولار

يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي من استقرار سوق الصرف، إذ يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، بجانب زيادة الثقة لدى المستثمرين والمستوردين.

ويتوقع محللون استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، إذا واصلت الدولة الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات المباشرة.