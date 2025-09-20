قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
أهل مراته خبوا عليه معلومة صادمة.. مأساة زوج في 6 أشهر بسوهاج
دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات في لقاء وزير الخارجية والمستشارة أمل عمار
خدمات

بعد الارتفاع العالمي.. استقرار سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه
خالد يوسف

شهد سعر الدولار اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في البنوك، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية؛ لتحافظ العملة الخضراء الآن على آخر ارتفاع في البنك المركزي المصري عند: 48.13 جنيه للشراء، 48.26 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يواصل الدولار الأمريكي عالميًا انتعاشه، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، بينما تضرر الجنيه الاسترليني من المخاوف المالية.

واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ لتحافظ العملة الخضراء في البنوك المصرية على المستويات التالية:

- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية.. 48.14 جنيه للشراء، و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي.. 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك مصر 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي عالميًا

ارتفع سعر الدولار، عالميا، مواصلا انتعاشه مقابل معظم العملات الرئيسية، مع قيام المتعاملين بمراجعة التوقعات في الأمد القريب، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى تخفيف تدريجي في المستقبل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.662.

وكان المؤشر، الذي انخفض بنسبة 1% يومي الاثنين والثلاثاء على خلفية توقعات بأن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي عن سلسلة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة، قد استقر تقريبًا خلال الأسبوع.
 

شروط ثبات سعر الدولار

يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي من استقرار سوق الصرف، إذ يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، بجانب زيادة الثقة لدى المستثمرين والمستوردين.

ويتوقع محللون استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، إذا واصلت الدولة الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات المباشرة.

الارتفاع العالمي استقرار سعر الدولار البنوك المصرية العملة الخضراء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

الجهاز الطبي للاهلي

تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة حرس الحدود والزمالك بالدوري

وليد صلاح الدين

الأهلي يواصل فرض الحظر الإعلامي على لاعبيه

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

