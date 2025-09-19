تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين، بمعرفة أخر أسعار للحديد والأسمنت، خاصة المهتمين بالبناء، وشهدت أسواق مواد البناء في مصر، تراجعا طفيفا في أسعار الأسمنت والحديد، وفقا للبيانات المعلنة على بوابات الأسعار المحلية والعالمية.

انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 تحركات جديدة في الأسواق المصرية، حيث تراجعت بعض أصناف الحديد بشكل طفيف مقارنة بالأمس، في حين شهد الأسمنت الرمادي ارتفاعا محدودا في سعر الطن، بينما استقرت باقي الأنواع نسبيا.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في مصر

سجلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 19 سبتمبر ،2025 تراجعا طفيفا في بعض الأصناف، وفقًا للبيانات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتكشف قائمة الأسعار الرسمية، عن وجود تباين ملحوظ بين الشركات المنتجة للحديد، إذ سجل حديد عز أعلى سعر عند 39,363 جنيها للطن، في مقابل أقل سعر لحديد العشري عند 36,200 جنيه للطن، بفارق يتجاوز 3 آلاف جنيه.

سعر حديد عز والحديد الاستثماري في الأسواق

عند النظر إلى الأسعار مقارنة بالأمس، نجد أن حديد عز تراجع بمقدار 214 جنيها مسجلا 39,363 جنيها للطن، بينما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36,977 جنيها بعد تراجع قدره 102 جنيه، أي أن الفارق السعري بينهما بلغ نحو 2,386 جنيها للطن.

قائمة بأحدث أسعار الحديد اليوم الجمعة

فيما يلي قائمة بأحدث أسعار الحديد، اليوم الجمعة، لأبرز الشركات العاملة بالأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ سعر طن حديد عز: 39,363 جنيها.

ـ سعر طن الحديد الاستثماري: 36,977 جنيها

ـ سعر طن حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

ـ سعر طن حديد بشاي: 38,500 جنيه.

ـ سعر طن حديد العشري: 36,200 جنيه.

ـ سعر طن حديد المصريين: 38,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، تحركات جديدة في أسعار الأسمنت، حيث سجلت بعض الأنواع زيادات طفيفة مقارنة بمستويات الأمس، بينما حافظت أصناف أخرى على استقرارها النسبي.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعا إلى مستوى 4020 جنيها، بزيادة قدرها 13 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس، ما يعكس اتجاها تصاعديا محدودا في أسعار هذا الصنف الأكثر تداولا في السوق.

قائمة بأحدث أسعار الأسمنت في الشركات المختلفة اليوم

وفيما يلي قائمة بأحدث أسعار الأسمنت المعلنة اليوم داخل عدد من الشركات المنتجة للأسمنت في الأسواق المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ سعر طن أسمنت الرمادي: 4020 جنيها.

ـ سعر طن أسمنت حلوان: 3470 جنيها.

ـ سعر طن أسمنت السويدي: 3650 جنيها.

ـ سعر طن أسمنت الفهد: 3350 جنيها.

ـ سعر طن أسمنت السويس: 3450 جنيها.