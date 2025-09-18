قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
بوتين : أكثر من 700 ألف جندي روسي على خطوط القتال في أوكرانيا
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم

مخالفات المرور
مخالفات المرور
خالد يوسف

تصدرت مخالفات المرور 2025، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يواصل أصحاب المركبات البحث عن رابط الاستعلام عبر موقع النيابة العامة، لمعرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم، بجانب طرق دفع الغرامات إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة.

أنواع المخالفات المرورية الشائعة

تشمل المخالفات المرورية التي يمكن الاستعلام عنها وسدادها:

ـ تجاوز السرعة المقررة.

ـ الوقوف في أماكن غير مخصصة.

ـ عدم استخدام حزام الأمان.

ـ استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ـ انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو السيارة.

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ـ سجل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنــا.

ـ اضغط على أيقونة «بيانات المرور».

ـ اضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ اضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

ـ اختر إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

ـ سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هـنــا.

ـ اضغط على أيقونة «مركباتي».

ـ اختر الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

كيفية تقديم التظلمات على مخالفات المرور

في حال وجود مخالفات تعتقد أنها سُجلت بالخطأ، يمكنك تقديم تظلم إلكتروني عبر الخطوات التالية:

ـ زيارة الرابط المخصص لخدمات المرور على موقع النيابة العامة.

ـ اضغط على «التظلمات» واختر نوع التظلم «تظلمات رخص المركبات أو تظلمات رخص القيادة».

ـ أدخل رقم الرخصة وبيانات اللوحة المرورية.

ـ أضف تفاصيل التظلم وأسبابك، ثم اضغط «إرسال».

ـ ستتلقى رقمًا لمتابعة حالة التظلم.

ـ يمكنك استخدامه لاحقًا للاستعلام عن النتيجة.

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

وهناك بعض المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم فيها، وهي:

ـ حالات القيادة بدون ترخيص.

ـ المخالفات التي تتسبب في ضرر جسيم للغير.

ـ التلاعب بأرقام وحروف اللوحة المعدنية.

خطوات دفع مخالفات المرور أونلاين

يمكن سداد مخالفات المرور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ سجل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هـنــا .

ـ اضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

ـ اضغط على أيقونة «عرض المخالفات».

ـ اختر المخالفات التي ستقوم بسدادها.

ـ اختر طريقة الدفع.

ـ اضغط على أيقونة «التأكيد».

خدمة فوري

يمكنك التوجه إلى أقرب منفذ يقدم خدمة فوري.

تقديم بيانات المركبة أو رقم اللوحة ودفع قيمة المخالفات.

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

