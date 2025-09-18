مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم

تصدرت مخالفات المرور 2025، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يواصل أصحاب المركبات البحث عن رابط الاستعلام عبر موقع النيابة العامة، لمعرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم، بجانب طرق دفع الغرامات إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة.

أنواع المخالفات المرورية الشائعة

تشمل المخالفات المرورية التي يمكن الاستعلام عنها وسدادها:

ـ تجاوز السرعة المقررة.

ـ الوقوف في أماكن غير مخصصة.

ـ عدم استخدام حزام الأمان.

ـ استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ـ انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو السيارة.

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ـ سجل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنــا.

ـ اضغط على أيقونة «بيانات المرور».

ـ اضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ اضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

ـ اختر إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

ـ سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هـنــا.

ـ اضغط على أيقونة «مركباتي».

ـ اختر الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

كيفية تقديم التظلمات على مخالفات المرور

في حال وجود مخالفات تعتقد أنها سُجلت بالخطأ، يمكنك تقديم تظلم إلكتروني عبر الخطوات التالية:

ـ زيارة الرابط المخصص لخدمات المرور على موقع النيابة العامة.

ـ اضغط على «التظلمات» واختر نوع التظلم «تظلمات رخص المركبات أو تظلمات رخص القيادة».

ـ أدخل رقم الرخصة وبيانات اللوحة المرورية.

ـ أضف تفاصيل التظلم وأسبابك، ثم اضغط «إرسال».

ـ ستتلقى رقمًا لمتابعة حالة التظلم.

ـ يمكنك استخدامه لاحقًا للاستعلام عن النتيجة.

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

وهناك بعض المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم فيها، وهي:

ـ حالات القيادة بدون ترخيص.

ـ المخالفات التي تتسبب في ضرر جسيم للغير.

ـ التلاعب بأرقام وحروف اللوحة المعدنية.

خطوات دفع مخالفات المرور أونلاين

يمكن سداد مخالفات المرور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ سجل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هـنــا .

ـ اضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

ـ اضغط على أيقونة «عرض المخالفات».

ـ اختر المخالفات التي ستقوم بسدادها.

ـ اختر طريقة الدفع.

ـ اضغط على أيقونة «التأكيد».

خدمة فوري

يمكنك التوجه إلى أقرب منفذ يقدم خدمة فوري.

تقديم بيانات المركبة أو رقم اللوحة ودفع قيمة المخالفات.