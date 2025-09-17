توقعات بتراجع كبير.. استقرار في أسعار الدواجن وتذبذب واضح في البيض

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، في الأسواق ومحلات التجزئة، عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الفراخ البيضاء أول أمس الاثنين في بورصة الدواجن.



توقعات بتراجع كبير لأسعار الفراخ

أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الدواجن الحية بين 55 و 61 جنيهاً للكيلو في المزرعة، على أن تصل للمستهلك إلى 71 جنيهاً كحد أقصى.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى ضعف الإقبال على شراء الدواجن، وتراجع أسعار العلف وسط دخول موسم المدارس الذي يعد عاملاً إضافياً في استقرار الأسعار، مشيرا الى أن هناك حالياً وفرة في المعروض من الدواجن، بزيادة تصل إلى نحو 15% عن حجم الطلب، وهو ما يعكس وجود اكتفاء ذاتي بالسوق المحلي، يساعد على الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للمواطن.



أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء، اليوم، للمستهلك ما بين 66 و 73 جنيهًا، بينما استقر سعر الكيلو في بورصة تجار الجملة عند حوالي 61 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم، نحو 88 جنيهًا في بورصة تجار الجملة، فيما ارتفع سعره في الأسواق المحلية ليصل إلى حوالي 98 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم، في بورصة الدواجن لتجار الجملة حوالي 115 جنيهًا، بينما ارتفع السعر في الأسواق المحلية ليصل إلى نحو 125 جنيهًا للمستهلك.



سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات، اليوم، في بورصة تجار الجملة حوالي 60 جنيهًا، بينما ارتفع سعره في الأسواق والمحلات ليصل إلى نحو 70 جنيهًا للمستهلك.



أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- تراوح سعر البانيه ما بين 180 - 200 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الأوراك ما بين 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

- سعر الأجنحة تراوح بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

- أما الدبابيس سجلت سعر 100 جنيهًا للكيلو.



اسعار البط اليوم

- البط البلدي: 99 - 100 جنيه للكيلو.

- البط الفرنساوي: 64 - 65 جنيهًا للكيلو.

- البط المسكوفي: 89 - 90 جنيهًا للكيلو.

- البط البغالي: 69 - 70 جنيهًا للكيلو.



أسعار الرومي والحمام

- اللحم الرومي الأبيض: 99 - 100 جنيه للكيلو.

- اللحم الرومي الأسمر: 109 - 110 جنيهات للكيلو.

- الحمام: 170 جنيهًا للزوج.

- الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.



تذبذب في أسعار البيض اليوم

شهدت الأسواق المصرية، صباح اليوم، حالة من التذبذب في أسعار كرتونة البيض بجميع أنواعها، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأيام الماضية، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق الغذائية على مستوى مختلف المحافظات.

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 150 جنيها، بزيادة بلغت 4 جنيهات عن أمس.

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 155 جنيها، بانخفاض 1.83 جنيه عن مستويات أمس.

واستقر سعر البيض الأبيض، حيث سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم نحو 138 جنيها للكرتونة.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

- سجل سعر طن علف الباد 22000 جنيها.

- وبلغ سعر الطن من علف النامي 21800 جنيها.

- وسجل سعر الطن من علف البادي نامي 21000 جنيها.

- فيما سجل سعر الطن من علف البياض 16 19200 جنيها.