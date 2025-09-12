عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، عند تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، وتنفس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، الصعداء بعد عودة ياسين مرعي مدافع الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

ياسين مرعي يظهر مع الأهلي أمام إنبي

يبحث الأهلي عن تجاوز النتائج السلبية واستعادة الانتصارات أمام إنبي؛ إذ يحتل المارد الأحمر المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن عودة ياسين مرعي خففت حدة أزمة الدفاع التي يعاني منها عماد النحاس، في ظل غياب ياسر إبراهيم وأشرف داري، بسبب الإصابات، وهو ما كان يمثل أزمة في الخط الخلفي قبل مواجهة الفريق البترولي.

وأضاف المصدر، أن دفاع الأحمر قبل مواجهة فريق إنبي أصبح يضم كلا من، أحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وياسين مرعي، بجانب المدافع الشاب أحمد عابدين.

صدمة تضرب الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى الجهاز الفني للندي الأهلي، صدمة جديدة تضرب الأهلي، تتعلق بمباراة القمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري nile، المقرر إقامتها على ملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي يوم 29 من الشهر الجاري.

وقال الإعلامي محمد سعيد في تصريحات تليفزيونية، إن أشرف داري لاعب النادي الأهلي، مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك في مسابقة الدوري، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب يخضع حاليا، لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، والأقرب غيابه عن المباراة.

موعد عودة ياسر إبراهيم ومحمد شكري

وأكد محمد سعيد، أن ياسر إبراهيم سيعود للتدريبات الجماعية للنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن محمد شكري هو الآخر سيلحق به، خاصة أنه بات قريبا للغاية من التعافي بشكل كامل من الإصابة.

ويبحث النادي الأهلي، عن الفوز خلال مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي، بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري nile، حتى يستطيع مواصلة مشواره نحو قمة الدوري.