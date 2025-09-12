قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر عربي said: عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
قداس عيد "النيروز" بإيبارشية المنصورة بحضور الأنبا أكسيوس
أعلى سعر دولار اليوم 12-9-2025
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، عند تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، وتنفس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، الصعداء بعد عودة ياسين مرعي مدافع الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة. 

ياسين مرعي يظهر مع الأهلي أمام إنبي

يبحث الأهلي عن تجاوز النتائج السلبية واستعادة الانتصارات أمام إنبي؛ إذ يحتل المارد الأحمر المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن عودة ياسين مرعي خففت حدة أزمة الدفاع التي يعاني منها عماد النحاس، في ظل غياب ياسر إبراهيم وأشرف داري، بسبب الإصابات، وهو ما كان يمثل أزمة في الخط الخلفي قبل مواجهة الفريق البترولي.

وأضاف المصدر، أن دفاع الأحمر قبل مواجهة فريق إنبي أصبح يضم كلا من، أحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وياسين مرعي، بجانب المدافع الشاب أحمد عابدين.

صدمة تضرب الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى الجهاز الفني للندي الأهلي، صدمة جديدة تضرب الأهلي، تتعلق بمباراة القمة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري nile، المقرر إقامتها على ملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي يوم 29 من الشهر الجاري.

وقال الإعلامي محمد سعيد في تصريحات تليفزيونية، إن أشرف داري لاعب النادي الأهلي، مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك في مسابقة الدوري، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب يخضع حاليا، لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، والأقرب غيابه عن المباراة.

موعد عودة ياسر إبراهيم ومحمد شكري

وأكد محمد سعيد، أن ياسر إبراهيم سيعود للتدريبات الجماعية للنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن محمد شكري هو الآخر سيلحق به، خاصة أنه بات قريبا للغاية من التعافي بشكل كامل من الإصابة.

ويبحث النادي الأهلي، عن الفوز خلال مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي، بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري nile، حتى يستطيع مواصلة مشواره نحو قمة الدوري.

صمام الأمان مباراة القمة أمام الزمالك غياب جديد يضرب الأهلي النادي الأهلي عماد النحاس بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رضا عبد العال

تفاصيل حبس رضا عبد العال 3 سنوات لرفضه سداد 1.7 مليون جنيه

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب: أنا لقطة.. وتريند المنديل الأتفه على الإطلاق

نجلاء بدر

نجلاء بدر: من يريد الشهرة يذكر اسم مصر

محمد ثروت

أسرار بدايات محمد ثروت وكواليس أعماله وحياته الشخصية في ورقة بيضا

بالصور

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد