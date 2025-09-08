نزلت تاني .. تراجع جديد في أسعار كيلو الدواجن وكرتونة البيض

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو، وكذا سعر البيض الأحمر اليوم، وسعر كرتونة البيض الأبيض، تراجعًا طفيفًا، بالتزامن مع تحركات السوقين المحلي والعالمي، إضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف نسبيًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين

جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي:

ـ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين بنحو جنيه واحد مقارنة بالأمس، وتراوحت بين 60 و 61 جنيهًا، لتباع في الأسواق 70 :71 جنيه.

ـ شهدت الفراخ الساسو أيضًا تراجعًا طفيفًا، لتباع بسعر تراوح بين 95 و 96 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 105 و106 جنيهات للكيلو.

ـ كما انخفضت أسعار الفراخ البلدي اليوم، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119 : 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129 : 130 جنيهًا.

ـ تراجعت أسعار الفراخ الأمهات بصورة محدودة، حيث سجل الكيلو للتاجر في البورصة نحو مبلغ حوالي 62 جنيهًا، وللمستهلك بالمحال التجارية نحو قيمة 72 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ

- سعر البانيه: انخفض سعر الكيلو اليوم في محلات بيع الدواجن بالأسواق، وتراوح بين 180 و210 جنيهات، وسط حالة من الاستقرار في الطلب والإقبال.

ـ سعر الأوراك: تراوح بين 80 و 95 جنيهًا.

ـ سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و 100 جنيه.

ـ سعر كيلو الدبابيس ثابت عند 100 جنيه.

- شيش طاووق وشاورما فراخ 150 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 50 و 60 جنيهًا.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

ـ البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

ـ البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا.

ـ البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

ـ البط الكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

يتأثر سعر كرتونة البيض بسعر كيلو الفراخ، فمع استقرار أو تراجع ثمنها بالأسواق، حيث استقرت سعر كرتونة البيض الأحمر عند سعر 140 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا، بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض الى 135 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.