قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

يستعد منتخب مصر الأول، للقاء غاية في الأهمية، عندما يلتقي مع نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

تغييرات اضطرارية في منتخب مصر

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراته ضد إثيوبيا مع تغييرات ستكون اضطرارية عن المواجهة الأخيرة في مارس، والتي تأتي بسبب الإصابات والإيقاف.

شهدت مباراة مصر واثيوبيا الماضية، مشاركة مروان عطية في وسط الملعب، بينما رغم استدعائه بعد العودة للملاعب مؤخرًا، ودون المشاركة في أي مباراة مع الأهلي، فهو يغيب لتراكم البطاقات (حصل على إنذارين ضد جيبوتي وسيراليون).

كما يغيب محمد عبد المنعم، أحد الركائز الأساسية في قلب دفاع منتخبنا الوطني، حيث تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، ولا يزال في مراحل التعافي.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب في نفس مركز مروان عطية، وهم: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين ومحمود صابر، وقد يكون أقربهم لاعب الوكرة القطري حمدي فتحي.

بينما في مركز قلب الدفاع، يفاضل حسام حسن بين 4 لاعبين لاختيار احدهم لمجاورة رامي ربيعة، وهم: خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد ومحمد ربيعة، وربما الأقرب مدافع الزمالك.


تفاصيل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة، لذا سيدخل المنتخب مباراة إثيوبيا بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، من أجل تحقيق الفوز، في خطوة جديدة نحو الاقتراب من التأهل لبطولة كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتسلح منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا، بعاملي الأرض والجمهور، وخبرات لاعبيه الدولية، أمثال محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.

ويدخل منتخب مصر، المباراة بكل أسلحتة الفتاكة، من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والاقتراب من التأهل، ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتائج باقي منافسيه.

ويعد منتخب بوركينا فاسو هو أقرب المنافسين له والذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى الهزيمة في مباراة، ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حصدها من فوز وحيد، و3 تعادلات، بينما نال الهزيمة مرتين.


موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

يفتح ملعب استاد القاهرة الدولي أبوابه، لاستقبال المباراة التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الـ11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، الإمارات.

وحصلت شبكة قنوات أون سبورت على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، لذا يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا عبر شاشة قنوات أون سبورت الفضائية، وبالتحديد عبر قناة On Sport1HD، من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة.

تشكيل مصر المتوقع ضد إثيوبيا 

من المتوقع أن يدخل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مباراة إثيوبيا بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تغييرات اضطرارية للفراعنة مباراة مصر واثيوبيا منتخب مصر الأول كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

ارشيفية

كواليس إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي وميكروباص بكرداسة

المتهم

استخراج الجن أون لاين.. كواليس سقوط خالد بن جلال دجال فيسبوك

ارشيفية

التحقيق في اتهام رجل أعمال صورت خادمته حفل في فيلته بالشيخ زايد

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد