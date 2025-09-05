تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول، للقاء غاية في الأهمية، عندما يلتقي مع نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

تغييرات اضطرارية في منتخب مصر

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراته ضد إثيوبيا مع تغييرات ستكون اضطرارية عن المواجهة الأخيرة في مارس، والتي تأتي بسبب الإصابات والإيقاف.

شهدت مباراة مصر واثيوبيا الماضية، مشاركة مروان عطية في وسط الملعب، بينما رغم استدعائه بعد العودة للملاعب مؤخرًا، ودون المشاركة في أي مباراة مع الأهلي، فهو يغيب لتراكم البطاقات (حصل على إنذارين ضد جيبوتي وسيراليون).

كما يغيب محمد عبد المنعم، أحد الركائز الأساسية في قلب دفاع منتخبنا الوطني، حيث تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، ولا يزال في مراحل التعافي.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب في نفس مركز مروان عطية، وهم: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين ومحمود صابر، وقد يكون أقربهم لاعب الوكرة القطري حمدي فتحي.

بينما في مركز قلب الدفاع، يفاضل حسام حسن بين 4 لاعبين لاختيار احدهم لمجاورة رامي ربيعة، وهم: خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد ومحمد ربيعة، وربما الأقرب مدافع الزمالك.



تفاصيل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة، لذا سيدخل المنتخب مباراة إثيوبيا بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، من أجل تحقيق الفوز، في خطوة جديدة نحو الاقتراب من التأهل لبطولة كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتسلح منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا، بعاملي الأرض والجمهور، وخبرات لاعبيه الدولية، أمثال محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.

ويدخل منتخب مصر، المباراة بكل أسلحتة الفتاكة، من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والاقتراب من التأهل، ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتائج باقي منافسيه.

ويعد منتخب بوركينا فاسو هو أقرب المنافسين له والذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى الهزيمة في مباراة، ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حصدها من فوز وحيد، و3 تعادلات، بينما نال الهزيمة مرتين.



موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

يفتح ملعب استاد القاهرة الدولي أبوابه، لاستقبال المباراة التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الـ11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، الإمارات.

وحصلت شبكة قنوات أون سبورت على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، لذا يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا عبر شاشة قنوات أون سبورت الفضائية، وبالتحديد عبر قناة On Sport1HD، من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة.

تشكيل مصر المتوقع ضد إثيوبيا

من المتوقع أن يدخل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مباراة إثيوبيا بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.