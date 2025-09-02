بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق

يبحث الكثير من المواطنين وخاصة السيدات وربات المنازل والعاملات صباحا عن أسعار الفراخ والبيض اليوم قبل النزول للأسواق لمعرفة الأسعار اليومية، حيث تعد الفراخ البيضاء أقل سعر من اللحوم الحمراء بالأسواق، ولها العديد من الفوائد وبروتين أساسيا للآلاف من المواطنين،

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية ومحال التجزئة، وذلك بعد الزيادة التي سجلتها أسعار الدواجن البيضاء في تعاملات مطلع الأسبوع بقيمة 2 جنيه للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 65 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بين 70 و82 جنيهًا حسب المنطقة.

ـ سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما وصل سعرالكيلو في الأسواق المحلية للمستهلك نحو 100 جنيه.



ـ سعر كيلو الفراخ البلدي، سجل 115 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا للكيلو.

ـ واستقرت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء عند 60 جنيهًا للكيلو في البورصة، بينما يباع للمستهلك بسعر يقارب 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ

ـ سعر البانيه، تراوح الكيلو اليوم في محلات بيع الدواجن بالأسواق بين 190 و210 جنيهات، وسط حالة من الاستقرار في الطلب والإقبال

ـ سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

ـ سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات

- سعر كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

ـ سعر كيلو الدبابيس: ثابت عند 100 جنيه

ـ شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

- البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

- البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا.

- البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

- البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.

أسعار اللحم الرومي اليوم

• لحم رومي أبيض: من 99 إلى 100 جنيه.

• لحم رومي أسمر: بين 109 و110 جنيهات

أسعار البيض اليوم في الأسواق

شهدت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 140 إلى 145 جنيهًا، حيث تباع في المزرعة بـ 115 جنيها.

وتراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة، حيث تباع في المزرعة بـ 110 جنيها، فيما تباع كرتونة البيض البلدي بسعر يتراوح بين 140 حتى 155 جنيها.