شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية

شهدت شواطئ غرب الإسكندرية، وقوع حادث مؤسف بغرق عدد من الطلاب بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، كما تعددت حالات تعرض مصطافين للغرق.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اضطراب حركة الأمواج وارتفاعها، وبناءً عليه، تم رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل، وتم إخطار كافة الشواطئ بمنع نزول الرواد مياه البحر حرصًا على سلامتهم.

شواطئ برائحة الموت في غرب الاسكندرية

تعتبر شواطئ الإسكندرية الغربية، والمعروفة بمجموعة شواطئ العجمي، هى الأكثر خطورة بالإسكندرية، وهى شواطئ تمتد بالشريط الغربى الساحلي، وبه عدد من الشواطئ الشهيرة، التى تجذب إليها آلاف المصطافين سنويا بسبب الطبيعة الساحرة لمياه البحر والرمال البيضاء الناعمة.

وأكد عدد من الخبراء، أن تلك الشواطئ الناعمة بها خطر مميت، حيث تتميز تلك الشواطئ بشدة التيارات المائية "الدوامات" نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية والتى تعتبر بداية الساحل الشمالى، ولم يتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بها.

وجاءت حالات الغرق، بالتزامن مع "ملتم أغسطس" وهي رياح شديدة جدا تضرب غرب الإسكندرية فى شهر أغسطس، وتكون عباره عن رياح غربية أو شمالية غربية، وتؤدى الى ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة فى الشواطى الغربية بالإسكندرية.

التشديد على المواعيد الرسمية لسباحة المصطافين

شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على تنفيذ توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمنع نزول المصطافين إلى مياه البحر بجميع الشواطئ بعد انتهاء الموعد المحدد للسباحة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الغرق.

وقد أصدر المحافظ، بداية الصيف، توجيهات مباشرة إلى الإدارة المركزية، شدد خلالها على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمنظومة الإنقاذ ومواعيد السباحة الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتسببين في أي تجاوزات، بما في ذلك توقيع الغرامات الفورية وفسخ التعاقد مع المخالفين حال تكرار المخالفة أو الإهمال في تطبيق الاشتراطات.

أخطر شواطئ الأسكندرية

تعد شواطئ غرب الإسكندرية بحى العجمي، هي الأخطر في الاسكندرية من حيث السباحة، خاصة لمن لا يجيدون السباحة فى التيارات المائية الشديدة "الدوامات"، نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية.

ـ شاطئ الهانوفيل بالعجمى، من بين مجموعة تلك الشواطئ فى صعوبة السباحة، بسبب التيارات المائية والمنطقة المفتوحة بلا حواجز، وهناك منطقة بشاطئ الهانوفيل تدعى "المقبرة" يصعب أى شخص مهما كان يجيد السباحة النزول فيها، لأنها تتميز بالخطورة الشديدة.

ـ شاطئ "أبو تلات"، من أخطر شواطئ العجمى، حيث أدت الطبيعة الجغرافية لهذا الشاطئ بالقرب من مصب نهر النيل من اختلاط مياه البحر بمياه النيل ووجود تيارات مائية شديدة، حيث اشتهر شاطئ "أبو تلات" بالدوامات المستمرة طوال أشهر السنة، ولا يسمح بالسباحة به لخطورته.

ـ كان شاطئ النخيل فى مقدمة شواطئ العجمى ذات درجة الخطورة المرتفعة، وذلك بسبب حواجز الأمواج الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة شدة التيارات المائية "الدوامات" التى تسبب الغرق، الا أنه تم وضع منظومة انقاذ متكاملة بالشاطئ بتواجد 30 فرد انقاذ و عدد من "الجيت سكي" داخل المياه لسرعة التدخل فى حالة الغرقى، مع وضع خطوط عائمة داخل البحر.

غلق شواطئ الإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية، إغلاق الشواطئ اليوم الثلاثاء، بسبب سوء حالة البحر، حيث جاء في بيان رسمي لمحافظة الإسكندرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن قرار غلق الشواطئ جاء بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة في مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم. مع وضع خطوط عائمة داخل البحر.