من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

عادت النجمة المصرية أنغام إلى الظهور أمام جمهورها، في أول إطلالة لها عقب عودتها من ألمانيا، حيث خضعت هناك لرحلة علاجية استمرت نحو شهر كامل، حيث أظهرت الصور المتداولة علامات واضحة للإرهاق على ملامحها، في انعكاس لحجم المعاناة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطها الفني.

محمود سعد يعلن عن عودة صوت مصر

أعلن الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن عودة أنغام إلى القاهرة، قائلا: «من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمدًا لله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة».

وأوضح سعد، أن النجمة المصرية بدأت بالفعل مرحلة الاستشفاء والنقاهة بعد تجاوبها الجيد مع العلاج واستقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأطباء سمحوا بعودتها إلى مصر عقب إتمام المراحل الأساسية من التعافي.

شائعات حاصرت أنغام

«أجرت ثلاثة عمليات جراحية.. أصيبت بخراج.. هناك خطأ طبي في العمليتين الجراحيتين».. هكذا انطلقت الشائعات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليزداد الأمر إلى تداول شائعات حول إصابتها بمرض خطير مثل سرطان الثدي، وهو ما تسبب في هلع وقلق محبيها وجمهورها الكبير.

وبعد آخر حفلاتها في شهر يوليو الماضي، حرصت أنغام على إصدار بيان، والذي جاء قبل ساعات من سفرها إلى ألمانيا للعلاج وقالت به: «ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي، ونود أن نشير أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس.

وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف»، وطالبت وسائل الاعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لإهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير.

هل خضعت أنغام للجراحة في ميونخ الالمانية؟

بدأت أزمة أنغام عندما نصحها الأطباء بالتوجه إلى مستشفى متخصص في أمراض البنكرياس بمدينة ميونخ الألمانية، وهناك خضعت أنغام لإجراء طبي دقيق عبر منظار عن طريق الفم، نجح الأطباء من خلاله في إزالة جزء كبير من الكيس، حيث أكدت التحاليل أن الكيس حميد، ما بعث الطمأنينة لدى الجميع حول حالتها.

وحينها كشف الإعلامي محمود سعد إنها خضعت لإجراء طبي ناجح، وأن الأطباء ينتظرون فقط الوقوف على حالتها الصحية ومتابعة البنكرياس، وأنه من الممكن إجراء عملية جراحية أخرى في حال تجدد الكيس على البنكرياس، وهو ما حدث بالفعل، مما جعلها تخضع لعملية جراحية دقيقة لإزالة جزء من البنكرياس قبل 15 يوم.

وتخضع الفنانة حالياً لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.

موعد الكشف عن مرض أنغام

بدأت قصة مرض أنغام في الأول من شهر يوليو الماضي، حيث كشفت أنغام وقتها عن مرورها بأزمة صحية في تصريحاتها الأخيرة مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتواجدت في المستشفى لأيام بسبب وضعها الصحي.

وقالت أنغام، إنها لم تكن ترغب في الكشف عن هذا الأمر للجمهور، وأضافت إنه حدث طاريء بعد شعورها بالتعب الشديد، ولم تكن تستطيع استقبال الزيارات أو الحديث وشرح حالتها الصحية، لذلك قررت عدم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، وكانت تعتقد أنه تعب مؤقت ولكن الأطباء طلبوا المزيد من التحاليل والفحوصات من أجل تشخيص حالتها.