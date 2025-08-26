قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

أنغام
أنغام
خالد يوسف

عادت النجمة المصرية أنغام إلى الظهور أمام جمهورها، في أول إطلالة لها عقب عودتها من ألمانيا، حيث خضعت هناك لرحلة علاجية استمرت نحو شهر كامل، حيث أظهرت الصور المتداولة علامات واضحة للإرهاق على ملامحها، في انعكاس لحجم المعاناة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطها الفني.

محمود سعد يعلن عن عودة صوت مصر

أعلن الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن عودة أنغام إلى القاهرة، قائلا: «من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمدًا لله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة».

وأوضح سعد، أن النجمة المصرية بدأت بالفعل مرحلة الاستشفاء والنقاهة بعد تجاوبها الجيد مع العلاج واستقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأطباء سمحوا بعودتها إلى مصر عقب إتمام المراحل الأساسية من التعافي.

شائعات حاصرت أنغام

«أجرت ثلاثة عمليات جراحية.. أصيبت بخراج.. هناك خطأ طبي في العمليتين الجراحيتين».. هكذا انطلقت الشائعات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليزداد الأمر إلى تداول شائعات حول إصابتها بمرض خطير مثل سرطان الثدي، وهو ما تسبب في هلع وقلق محبيها وجمهورها الكبير.

وبعد آخر حفلاتها في شهر يوليو الماضي، حرصت أنغام على إصدار بيان، والذي جاء قبل ساعات من سفرها إلى ألمانيا للعلاج وقالت به: «ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام  كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي، ونود أن نشير أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس.

 وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف»، وطالبت وسائل الاعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لإهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير.

هل خضعت أنغام للجراحة في ميونخ الالمانية؟

بدأت أزمة أنغام عندما نصحها الأطباء بالتوجه إلى مستشفى متخصص في أمراض البنكرياس بمدينة ميونخ الألمانية، وهناك خضعت أنغام لإجراء طبي دقيق عبر منظار عن طريق الفم، نجح الأطباء من خلاله في إزالة جزء كبير من الكيس، حيث أكدت التحاليل أن الكيس حميد، ما بعث الطمأنينة لدى الجميع حول حالتها.

وحينها كشف الإعلامي محمود سعد إنها خضعت لإجراء طبي ناجح، وأن الأطباء ينتظرون فقط الوقوف على حالتها الصحية ومتابعة البنكرياس، وأنه من الممكن إجراء عملية جراحية أخرى في حال تجدد الكيس على البنكرياس، وهو ما حدث بالفعل، مما جعلها تخضع لعملية جراحية دقيقة لإزالة جزء من البنكرياس قبل 15 يوم.

وتخضع الفنانة حالياً لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.

موعد الكشف عن مرض أنغام

بدأت قصة مرض أنغام في الأول من شهر يوليو الماضي، حيث كشفت أنغام وقتها عن مرورها بأزمة صحية في تصريحاتها الأخيرة مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتواجدت في المستشفى لأيام بسبب وضعها الصحي.

وقالت أنغام، إنها لم تكن ترغب في الكشف عن هذا الأمر للجمهور، وأضافت إنه حدث طاريء بعد شعورها بالتعب الشديد، ولم تكن تستطيع استقبال الزيارات أو الحديث وشرح حالتها الصحية، لذلك قررت عدم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، وكانت تعتقد أنه تعب مؤقت ولكن الأطباء طلبوا المزيد من التحاليل والفحوصات من أجل تشخيص حالتها.

تشخيص خاطئ القصة الكاملة مرض أنغام النجمة المصرية أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

ترشيحاتنا

هل يحق للرجل منع زوجته من صيام الفرض

الأزهر للفتوى: إذا منع الرجل زوجته من صيام الفريضة يتحمل الوزر

الطلاق

رفعت قضية طلاق على زوجى وعايشة معاه؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي

ما حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد