بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

في تطور سريع للأحداث داخل النادي الأهلي، تلقت القلعة الحمراء خطابا من اتحاد الكرة، مُرسل من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن مستحقات لأندية الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود، مطالب النادي الأهلي بسدادها في أقرب وقت، فما القصة؟.

«كاس» تطالب الأهلي بسداد حقوق رعاية إمام عاشور

أرسلت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، خطابا رسميا، إلى اتحاد الكرة لمخاطبة النادي الأهلي بشأن المستحقات والإجراءات المتعلقة بأزمة حقوق رعاية إمام عاشور لاعب الفريق الحالي، بعد أيام من إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، القلعة الحمراء، بضرورة دفع الأحمر حق الرعاية الخاصة باللاعب للأندية التي يحق لها الحصول على أموال.

وأقرت المحكمة الرياضية الدولية، بحق 3 أندية في رعاية إمام عاشور

وشددت في بيان رسمي، على حق ثلاثة أندية بالحصول على حقوق رعاية إمام عاشور، والتأكيد على النادي الأهلي بدفعها وإنهاء الأزمة، ويشمل القرار أندية غزل المحلة والزمالك وحرس الحدود.

120 ألف دولار تحل أزمة الأهلي مع فيفا

الزمت المحكمة الرياضية الدولية، التابعة للاتحاد الدولي فيفا، الأهلي بدفع 120 ألف دولار للغزل والزمالك والحدود.



وأصبح النادي الأهلي ملزما بدفع المبلغ، على أن يحصل غزل المحلة على 96 ألف دولار، فيما يحصل الزمالك على 16 ألف دولار، وحرس الحدود على 8 آلاف دولار، بحسب سنوات كل ناد تدرب اللاعب فيه، قبل وصوله لسن 23 عاما.

موعد سداد الأهلي لمديونيته للأندية

من المنتظر أن يحدد النادي الأهلي لاتحاد الكرة المصري، موعد سداد هذه المبالغ المستحقة للأندية الثلاث المحلة والزمالك وحرس الحدود.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار، وتقدم غزل المحلة، الذي بدأ «عاشور» مشواره معه كناشئ بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بحقوق الرعاية، علما بأن اللاعب انتقل على سبيل الإعارة لحرس الحدود، قبل أن يوقع للزمالك.