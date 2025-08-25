قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
خالد يوسف

في تطور سريع للأحداث داخل النادي الأهلي، تلقت القلعة الحمراء خطابا من اتحاد الكرة، مُرسل من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن مستحقات لأندية الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود، مطالب النادي الأهلي بسدادها في أقرب وقت، فما القصة؟.

«كاس» تطالب الأهلي بسداد حقوق رعاية إمام عاشور

أرسلت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، خطابا رسميا، إلى اتحاد الكرة لمخاطبة النادي الأهلي بشأن المستحقات والإجراءات المتعلقة بأزمة حقوق رعاية إمام عاشور لاعب الفريق الحالي، بعد أيام من إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، القلعة الحمراء، بضرورة دفع الأحمر حق الرعاية الخاصة باللاعب للأندية التي يحق لها الحصول على أموال.

وأقرت المحكمة الرياضية الدولية، بحق 3 أندية في رعاية إمام عاشور
وشددت في بيان رسمي، على حق ثلاثة أندية بالحصول على حقوق رعاية إمام عاشور، والتأكيد على النادي الأهلي بدفعها وإنهاء الأزمة، ويشمل القرار أندية غزل المحلة والزمالك وحرس الحدود.

120 ألف دولار تحل أزمة الأهلي مع فيفا

الزمت المحكمة الرياضية الدولية، التابعة للاتحاد الدولي فيفا، الأهلي بدفع 120 ألف دولار للغزل والزمالك والحدود. 


وأصبح النادي الأهلي ملزما بدفع المبلغ، على أن يحصل غزل المحلة على 96 ألف دولار، فيما يحصل الزمالك على 16 ألف دولار، وحرس الحدود على 8 آلاف دولار، بحسب سنوات كل ناد تدرب اللاعب فيه، قبل وصوله لسن 23 عاما.

موعد سداد الأهلي لمديونيته للأندية

من المنتظر أن يحدد النادي الأهلي لاتحاد الكرة المصري، موعد سداد هذه المبالغ المستحقة للأندية الثلاث المحلة والزمالك وحرس الحدود.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار، وتقدم غزل المحلة، الذي بدأ «عاشور» مشواره معه كناشئ بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بحقوق الرعاية، علما بأن اللاعب انتقل على سبيل الإعارة لحرس الحدود، قبل أن يوقع للزمالك.

المحكمة الرياضية الدولية الزمالك الأهلي النادي الأهلي اتحاد الكرة كاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

لاعب الاسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس الإدارة

الاهلي

أسامه عرابي يتغزل في لاعب الأهلي: يمتلك شخصية كبيرة

الإسماعيلي

قائد فريق الإسماعيلي: سنبذل قصارى جهدنا لحصد الثلاث نقاط من غزل المحلة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد