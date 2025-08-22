قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
خالد يوسف

يواجه حسام حسن المدير الفني  لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عدة أزمات قبل مباراة الفراعنة القادمة في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في دول المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
 

مبارتين مهمتين في مشوار الفراعنة

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في الخامس من شهر سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة، من المجموعة الأولى، بـ مباريات تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب «القاهرة الدولي».

ثم يخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام منافسه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الثامنة، على ملعب «4 أغسطس»، في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو. 
 

أزمات تواجه حسام حسن قبل مبارتي منتخب مصر القادمتين

تعددت إصابات نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل مباريات الفراعنة في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وكان حسام حسن قد استقر على بعض اللاعبين، من أجل الانضمام لقائمة منتخب مصر القادمة،  الا ان ثلاثي الأهلي أصبح صداعا في رأس العميد. 

وتأكد غياب (ياسر إبراهيم- ياسين مرعي- محمد شكري)، عن مباريات منتخب مصر القادمة بشكل رسمي.

بينما هناك العديد من النجوم التي تحوم الشكوك حول جاهزيتهم قبل مباريات منتخب مصر القادمة أمثال: (إمام عاشور- مروان عطية- نبيل عماد دونجا- رامي ربيعة- محمود صابر)، إضافة الى إصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، ما يُصعب الأمر على العميد قبل اختيار قائمته النهائية المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.
 

ضم صاحب الـ3 رئات في الأهلي لأول مرة

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، أمر ضم كريم فؤاد لاعب الأهلي، لإضافة حلول في اليمنى واليسرى.

يأتي ذلك في ظل قدرة لاعب الأهلي على المشاركة في الظهيرين والجناحين، وهو ما يتيح العديد من الحلول في المستطيل الأخضر.
 

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

- يحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

- بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

- سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

- إثيوبيا المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

- غينيا بيساو المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

- جيبوتي المركز السادس بنقطة وحيدة من 6 مباريات.

