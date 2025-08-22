البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

شهدت أسعار الفراخ البيضاء زيادة ملحوظة في بورصة الدواجن اليوم، ما اثار جدل كبير داخل الأوساط الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب دخول موسم المدارس والزيادة المتوقعة في الطلب من قبل المستهلكين، وقد جاء هذا الارتفاع وسط التغيرات الكبيرة التي تشهدها الاسواق والتي تشمل زيادة تكاليف التشغيل وقلة المعروض في بعض المحافظات، إضافة الى ارتفاع اسعار الاعلاف.



أسباب ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

يعود ارتفاع اسعار الفراخ البيضاء، الى نقص المعروض في بعض المحافظات المصرية، بسبب تراجع عدد دورات التربية، مما أدى الى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب، كما تتأثر الفراخ بارتفاع درجات الحراره حيث اثرت موجات الحرارة الشديدة على معدلات النفوق داخل المزارع مما أدى الى تراجع كميات المعروض خاصة في مناطق مثل الصعيد والدلتا.

ونتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، حيث واجهت المزارع الكثير من التحديات في الحصول على مدخلات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهو ما أدى الي اعتماد المربين على الاسواق غير الرسمية لشراء الأدوية والاعلاف واللقاحات مما رفع من تكاليف الإنتاج الكلية.



اسعار الفراخ اليوم

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 62 جنيها مصريا، وفي الاسواق بحوالي 72 جنيها.

- أما الفراخ الساسو فقد سجل سعر الكيلو في البورصة 103 جنيها مصريا، وفي الاسواق بحوالي 113 جنيها.

- بينما سجل سعر كيلو فراخ الامهات البيضاء في البورصة 62 جنيها مصريا، بإرتفاع 2 جنيها مصريا، وفي الاسواق بحوالي 72 جنيها.

- حافظت الفراخ البلدي على قيمتها المرتفعة، حيث بلغ سعر الكيلو للتاجر 110 جنيهات، ووصل إلى 120 جنيهًا للمستهلك، لتبقى الأعلى سعرًا بين أنواع الدواجن.

أسعار أجزاء الفراخ

- انخفض سعر كيلو البانيه من 220 جنيهًا إلى 190 جنيهًا، ما يعكس تقلبات في أسعار بعض المنتجات المشتقة من الدواجن.

- كما سجل سعر كيلو الأوراك ارتفاعًا من 70 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأجنحة من 50 - 60 جنيها.

أما زوج الحمام، فيباع بسعر ثابت حوالي 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم الجمعة

استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيه جملة، لتباع بسعر 137 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كانت تباع بسعر 140 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأبيض، فقد انخفض سعرها إلى 120 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيهًا جملة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح من 140- 145 جنيهًا.