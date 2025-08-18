فاركو حسم الامر.. الخطيب يعدل قراره حول رحيل ريبيرو عن الأهلي

بعد سلسلة من تذبذب المستوى، وعدم تحقيق الفريق لأي فوز قبل مباراة فاركو في ثاني جولات الدوري، بات استمرار المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو محل شك، حيث لم يقدم الفريق الاداء المنتظر، إضافة الى استبعاده عدد من النجوم الاساسيين على رأسهم الشناوي وأشرف بن شرقي وأفشة.



رباعية فاركو تنهي صداع ريبيرو في رأس الخطيب

جاءت رباعية النادي الأهلي في مرمى فاركو، لتعزز بقوة من موقف الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، وذلك بعد أن تم وضعه تحت التقييم في القلعة الحمراء عقب البداية السيئة من خلال الأداء والنتائج.

وتخلص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل كبير في الوقت الحالي، من صداع خوسيه ريفيرو المدير الفني بعد المستوى الفني الجيد للفريق الأحمر في مواجهة فاركو.

فرمان الخطيب يحدد مستقبل المدير الفني

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد تعثر الفريق في افتتاحية الدوري بالتعادل أمام مودرن سبورت، الا انه لجأ الى تعديل القرار عقب الفوز الكبير برباعية أمام فاركو.



وأكد الخطيب استمرار المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق، مع منحه الدعم الكامل والوقت الكافي لتصحيح المسار وتحقيق نتائج تتماشى مع طموحات القلعة الحمراء.

جاء موقف الخطيب، ليؤكد وضوح رؤية الإدارة في التعامل مع الأزمات الفنية، حيث رفض التسرع في اتخاذ قرارات مبكرة أو الحكم على الجهاز الفني من خلال نتائج أولية، في ظل تعالي الاصوات برحيل المدرب الذي لم يقدم اوراق اعتماده، مشددا على أن الهدف هو إتاحة الفرصة كاملة أمام ريبيرو لتطبيق فلسفته وإظهار تأثيره الحقيقي على أداء الفريق.



مسيرة المدرب الاسباني مع الاهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 5 مباريات رسمية، حيث تعادل مع مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية للدوري 2-2، كما اكتفى بتعادلين وخسارة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ثم فوز برباعية أمام فاركو.



بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر. ويأمل الجهاز الفني في أن تمثل مواجهة غزل المحلة نقطة انطلاقة جديدة للفريق من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.