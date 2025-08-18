قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
فاركو حسم الامر.. الخطيب يعدل قراره حول رحيل ريبيرو عن الأهلي

خالد يوسف

بعد سلسلة من تذبذب المستوى، وعدم تحقيق الفريق لأي فوز قبل مباراة فاركو في ثاني جولات الدوري، بات استمرار المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو محل شك، حيث لم يقدم الفريق الاداء المنتظر، إضافة الى استبعاده عدد من النجوم الاساسيين على رأسهم الشناوي وأشرف بن شرقي وأفشة.


رباعية فاركو تنهي صداع ريبيرو في رأس الخطيب

جاءت رباعية النادي الأهلي في مرمى فاركو، لتعزز بقوة من موقف الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، وذلك بعد أن تم وضعه تحت التقييم في القلعة الحمراء  عقب البداية السيئة من خلال الأداء والنتائج.

وتخلص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل كبير في الوقت الحالي، من صداع خوسيه ريفيرو المدير الفني بعد المستوى الفني الجيد للفريق الأحمر في مواجهة فاركو.

فرمان الخطيب يحدد مستقبل المدير الفني

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد تعثر الفريق في افتتاحية الدوري بالتعادل أمام مودرن سبورت، الا انه لجأ الى تعديل القرار عقب الفوز الكبير برباعية أمام فاركو. 


وأكد الخطيب استمرار المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق، مع منحه الدعم الكامل والوقت الكافي لتصحيح المسار وتحقيق نتائج تتماشى مع طموحات القلعة الحمراء.

جاء موقف الخطيب، ليؤكد وضوح رؤية الإدارة في التعامل مع الأزمات الفنية، حيث رفض التسرع في اتخاذ قرارات مبكرة أو الحكم على الجهاز الفني من خلال نتائج أولية، في ظل تعالي الاصوات برحيل المدرب الذي لم يقدم اوراق اعتماده، مشددا على أن الهدف هو إتاحة الفرصة كاملة أمام ريبيرو لتطبيق فلسفته وإظهار تأثيره الحقيقي على أداء الفريق.


مسيرة المدرب الاسباني مع الاهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 5 مباريات رسمية، حيث تعادل مع مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية للدوري 2-2، كما اكتفى بتعادلين وخسارة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ثم فوز برباعية أمام فاركو. 


بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر. ويأمل الجهاز الفني في أن تمثل مواجهة غزل المحلة نقطة انطلاقة جديدة للفريق من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

فاركو الخطيب رحيل ريبيرو المدرب الاسباني النادي الأهلي

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

محكمة

صورة أرشيفية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقليل الاغتراب 2025

الحجاب

مخلل الليمون بالعصفر .. اكتشف أسرار الأكلة الشعبية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. صور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

