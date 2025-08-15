استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب جمهور النادي الاهلي، مواجهة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، أمام نادي فاركو، المقرر لها مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



مباراة تصحيح الأخطاء

يتطلع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت، الذي أُقيم مساء السبت الماضي في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، والذي إنتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما .

ويسعى خوسيه ريبيرو، لمواصلة مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري فى أول تحدٍ محلي للمدرب الإسباني مع الأهلي، الذي تولى مسئولية تدريب الفريق قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

قائمة الاهلى لمباراة فاركو

جاءت قائمة الاهلى لمباراة فاركو اليوم الموافق 15 اغسطس الجاري، المقامة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

غيابات الاهلى ضد فاركو اليوم

شهدت قائمة الاهلى لمباراة فاركو على غياب كلا من:

إمام عاشور (للإصابة).

مروان عطية (للإصابة).

ياسر إبراهيم (للإصابة).

كاظم إبراهيما (للإصابة).

محمد أحمد «سيحا» (لاسباب فنية).



عمر كمال عبدالواحد (بقرار من المدير الفني).

مصطفى العش (لاسباب فنية).

أحمد عبدالقادر (لاسباب فنية).

حمزة عبدالكريم (للتواجد بمعسكر منتخب مصر للشباب).

محمد عبدالله (للتواجد في معسكر منتخب مصر للشباب).



موعد مباراة الاهلي وفاركو

يحل موعد مباراة الاهلي وفاركو المقامة في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بعد ساعات من اليوم الجمعة 15 اغسطس 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو

بالحديث حول قائمة الاهلى لمباراة فاركو اليوم، فمن المقرر ان تُذاع المباراة عبر قناة ” أون سبورت”، بإعتبارها الناقل الرسمي لدوري نايل، والتي جاء ترددها على النحو التالي..



تردد قناة اون سبورت ON Sport نايل سات

- التردد: 11861.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة اون سبورت ON Sport عرب سات

- التردد: 12379.

- الاستقطاب: أفقي (HD).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6:

- الجودة: HD.