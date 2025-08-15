قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى لو أمروك بمعصية الله لا تقطعهما.. حسام موافي: المعروف مع الوالدين واجب
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يترقب جمهور النادي الاهلي، مواجهة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، أمام نادي  فاركو، المقرر لها مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.


مباراة تصحيح الأخطاء

يتطلع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت، الذي أُقيم مساء السبت الماضي في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، والذي إنتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما .

ويسعى خوسيه ريبيرو، لمواصلة مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري فى أول تحدٍ محلي للمدرب الإسباني مع الأهلي، الذي تولى مسئولية تدريب الفريق قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

قائمة الاهلى لمباراة فاركو

جاءت قائمة الاهلى لمباراة فاركو اليوم الموافق 15 اغسطس الجاري، المقامة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.
خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.
الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

غيابات الاهلى ضد فاركو اليوم

شهدت قائمة الاهلى لمباراة فاركو على غياب كلا من:

إمام عاشور (للإصابة).
مروان عطية (للإصابة).
ياسر إبراهيم (للإصابة).
كاظم إبراهيما (للإصابة).
محمد أحمد «سيحا» (لاسباب فنية).


عمر كمال عبدالواحد (بقرار من المدير الفني).
مصطفى العش (لاسباب فنية).
أحمد عبدالقادر (لاسباب فنية).
حمزة عبدالكريم (للتواجد بمعسكر منتخب مصر للشباب).
محمد عبدالله (للتواجد في معسكر منتخب مصر للشباب).


موعد مباراة الاهلي وفاركو

يحل موعد مباراة الاهلي وفاركو المقامة في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بعد ساعات من اليوم الجمعة 15 اغسطس 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو

بالحديث حول قائمة الاهلى لمباراة فاركو اليوم، فمن المقرر ان تُذاع المباراة عبر قناة ” أون سبورت”، بإعتبارها الناقل الرسمي لدوري نايل، والتي جاء ترددها على النحو التالي..

تردد قناة اون سبورت ON Sport نايل سات

- التردد: 11861.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.

تردد قناة اون سبورت ON Sport عرب سات

- التردد: 12379.
- الاستقطاب: أفقي (HD).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6:
- الجودة: HD.

استبعاد نجم الفريق مباراة الاهلي وفاركو النادي الاهلي نادي فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

إنجاز جديد لجامعة القاهرة .. إدراج مجلة المعهد القومى لعلوم الليزر داخل قاعدة بيانات الدورية العلمية المفتوحة DOAJ

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: تنفيذ 4 برامج تدريبية في عدد من المحافظات

وزير الكهرباء وممثلي شركة انكورا الصينية

وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية

بالصور

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

أفضل 3 سيارات مبيعا
أفضل 3 سيارات مبيعا
أفضل 3 سيارات مبيعا

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد