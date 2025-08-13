قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم أحصل على راتبي من سنة.. لاعب الزمالك يهاجم إدارة النادي والعقوبة في انتظاره

رغم محاولة نادي الزمالك التعافي واتخاذ خطوات جديدة نحو تصحيح المسار، هاجم عمار ياسر لاعب فريق الشباب في الزمالك إدارة ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وعدم السماح له بالرحيل.

لاعب الزمالك ينتقد الإدارة

فوجئ جمهور ومجلس إدارة نادي الزمالك، بخروج أحد لاعبي فريق الشباب عن صمته، مهاجما الادارة ومطالبا بالسماح له بالرحيل، معللا ذلك بأن الكرة هي مصدر دخله و«أكل عيشه». 

وانتقد عمار ياسر لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك، مجلس إدارة النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ورفض كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا كنت ساكت ومش حابب أتكلم في حاجة زي دي، لكن كل يوم الموضوع بيزيد عن حده».

وأضاف: «أنا من ساعة ما رجعت للناشئين من سنة وأكثر وأنا بتعامل بأسوأ معاملة عكس باقي زمايلي، وللأسف ولا كأني كنت طالع غصب عن حد، أو واخد مكان حد.. من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بيجيلي عروض إعارة وبيع، وكلها كانت بترفض من غير ما أعرف مين السبب».

واستكمل: «من شهر 8 اللي فات وأنا محدش مديني فلوس من النادي، يعني بقالي سنة كاملة مش باخد فلوس ومعترضتش، ولما أكلم حد بيقولوا مفيش فلوس وإن النادي بيمر بأزمة، طب أنا أعيش إزاي وأصرف منين؟.. بعد كل ده، مطلوب منك تيجي التمرين وتلعب ومتتكلمش».

واختتم المنشور: «أنا مش بشتكى، أنا بس حبيت أعرف الناس أنا في إيه وبيمر بإيه».

الزمالك: الفريق الأول السبب

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك، أن عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع ناشئين النادي. 

وأضاف حامد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام:«عمار ياسر واحد من اللاعبين المهمة بالنسبة لنا ونحترمه للغاية وليس لدينا أي أزمات معه، ربما يكون عدم تصعيده للفريق فالأول وراء هذا الاستوري، ولكن ليس هناك أي أزمة بخصوص اللاعب». 

واختتم بدر حامد تصريحاته قائلا: «سنتواصل مع عمار ياسر لمعرفة احتياجاته، وخلال ساعات الأمور ستكون على ما يرام».

العقوبة في انتظار اللاعب بسبب السوشيال ميديا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن تلك الشكوى ليست اشارة الى أن هناك أمر شخصي مع اللاعب، خاصة أن جميع لاعبي قطاع الناشئين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة، بسبب الأزمة المالية الحالية للنادي. 

وأضاف، أن فريق 2005 الذي يتواجد فيها عمار ياسر لم يحصل على مستحقاته من الموسم الماضي والأمر ليس له علاقة باللاعب فقط، مشيرا الى أن إدارة الزمالك قررت توقيع عقوبة على عمار ياسر، بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى دون اذن من ادارة النادي.

ماذا قدم عمار ياسر مع الزمالك؟

يبلغ عمار ياسر من العمر 19 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول للزمالك في الموسم الماضي، وشارك مع الزمالك في مباراة ودية ضد أهلي جدة السعودي وسجل هدفا ضمن ثلاثية فوز الأبيض.

وشارك اللاعب الشاب مع الزمالك في 8 مباريات في الدوري المصري في الموسم قبل الماضي، الا انه لم يسجل اهدافا.

