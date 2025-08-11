قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للقاء المقاولون.. فيريرا يتخذ موقفا حاسما من نجم الزمالك.. وهذا موعد الظهور الأول للاعب

الزمالك
الزمالك
خالد يوسف

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي  الزمالك، لثاني مواجهاته بالدوري أمام فريق المقاولون العرب، ورغم تمسك فيريرا بالانضباط داخل الفريق، شهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من مسؤولي النادي وبعض الشخصيات المقربة من اللاعب احمد فتوح، بهدف احتواء الأزمة، خاصة أن الفريق يفتقد عنصرًا أساسيًا في تشكيلته الدفاعية، في وقت لا يسمح فيه جدول المباريات بأي خسائر فنية إضافية


المدرب البلجيكي يتخذ قرارا بشأن فتوح

اتخذ المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارا بشأن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء أزمته مع النادي، خلال الفترة الأخيرة، وانتظامه في التدريبات الخاصة بالفريق.

كشف مصدر داخل الزمالك، أن إدارة النادي قررت رفع الإيقاف المفروض على أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب الموقف الأخير الذي صدر منه بغيابه عن مران الفريق، ما أدى لفرض غرامة مالية تقدر بمليون جنيه عليه، واستبعاده من التدريبات.


اتفاق بين فيريرا وجون ادوارد على عودة اللاعب

البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق اتفق مع جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، على رفع الإيقاف عن اللاعب، ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات، تمهيدًا لعودته لقائمة الفريق.

وأوضح أن أحمد فتوح سيظهر اليوم، في مران الزمالك، استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، طبقًا للرؤية الفنية للمدير الفني البلجيكي، وحالة اللاعب البدنية والفنية قبل المباراة.

تفاصيل الصفح عن فتوح

بدأ البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إعادة النظر في موقفه تجاه الظهير الأيسر أحمد فتوح، بعد الأزمة الأخيرة التي أبعدته عن التدريبات الجماعية، وسط ضغوط متزايدة من إدارة النادي وبعض الوسطاء لإغلاق الملف وتهيئة الأجواء قبل ضغط المباريات.

وأبدى فيريرا مرونة نسبية، في ظل حاجة الفريق الفنية لجهود فتوح في مركز الظهير الأيسر، مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية من الدوري، وتلاحم المباريات المحلية والقارية، حيث تم حسم القرار النهائي بشأن اللاعب، بشرط التزامه الكامل بالتعليمات الفنية، عقب تقديم اعتذار للجهاز الفني.

لقاء المقاولون يانيك فيريرا اللاعب احمد فتوح نجم الزمالك

