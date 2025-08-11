قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة
العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي
حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، بدون راحة بعد التعادل مع مودرن سبورت في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

تعادل بطعم الخسارة للأهلي أمام مودرن سبورت

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي أحمد رضا وياسين مرعي في الدقيقتين 50 و79، وجاء هدفي مودرن سبورت عن طريق حسام حسن في الدقيقة 60 وعلى الفيل في الدقيقة 74 من المباراة، ليفقد الأهلي أول نقطتين في سباق الدوري الجديد، رغم تدعيم معظم خطوطه بصفقات سوبر.

ريبيرو يتوعد المقصرين بعد الاخطاء الساذجة

وجه المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو، انتقادات حادة لعدد من العناصر التي تسببت في أخطاء، وصف بعضها بـ”الساذجة” وغير المقبولة على مستوى فريق بحجم الأهلي أمام مودرن سبورت، كما شدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تهاون، ملوحًا باستبعاد أي لاعب يكرر نفس الأخطاء في المباريات القادمة.

ويأتي هذا التعثر ليحرم ريبيرو من تحقيق أول انتصاراته الرسمية مع الفريق منذ توليه المهمة قبل بطولة كأس العالم للأندية، ما يزيد من الضغط على المدرب الإسباني في الجولات المقبلة.

الشناوي يحفز لاعبي الأهلي لاستعادة الانتصارات سريعًا

عقد محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عقب مباراة مودرن سبورت، رغم عدم مشاركتن في المباراة، حيث فضّل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الاستعانة بالحارس البديل مصطفى شوبير.

وأكد الشناوي أن أداء الفريق أمام مودرن سبورت لم يكن جيداً، كما أن النتيجة لم تُناسب طموحات جماهير الفريق التي كانت تُمنّي النفس بحصد أول 3 نقاط فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وقال الشناوي للاعبي الأهلي، إن ما حدث أمام مودرن سبورت غير مقبول، ولابد أن يتعهّد الجميع بعدم تكراره، لأن الفريق يضم لاعبين على درجة عالية من الكفاءة والقدرات الخاصة التي تؤهلهم لتحقيق الفوز على جميع المنافسين في الدوري.


ريبيرو يراقب فاركو ويغلق صفحة مودرن

يعكف ريبيرو، بالتشاور مع جهازه المعاون، على دراسة فريق فاركو بعد التدعيمات الجديدة التي أجراها الفريق البرتقالى عقب رفع عقوبة إيقاف القيد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته مساء الجمعة المقبل، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وتابع ريبيرو مباراة فاركو وإنبي، فى التاسعة مساء أمس الأحد بالجولة الأولى للدوري، لمتابعة المردود الفنى للفريق البرتقالى، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. 
 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

تقام مباراة الأهلي ضد فاركو، في الجولة الثانية من الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

التعثر في الجولة الاولى مباراة الأهلي وفاركو خوسيه ريبيرو الدوري الممتاز

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

نقابة الصحفيين

الوطنية للصحافة: زيادة بدل الصحفيين.. والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الشابة

ويزو

ويزو: ولدت بوزن 7 كيلو ورضعت 3 سنين

جمال العدل

الزمالك بالنسبة لي هو الحياة.. جمال العدل: هناك دراسة لإنشاء فرع جديد للنادي بالتجمع

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

