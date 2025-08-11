بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، بدون راحة بعد التعادل مع مودرن سبورت في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

تعادل بطعم الخسارة للأهلي أمام مودرن سبورت

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي أحمد رضا وياسين مرعي في الدقيقتين 50 و79، وجاء هدفي مودرن سبورت عن طريق حسام حسن في الدقيقة 60 وعلى الفيل في الدقيقة 74 من المباراة، ليفقد الأهلي أول نقطتين في سباق الدوري الجديد، رغم تدعيم معظم خطوطه بصفقات سوبر.

ريبيرو يتوعد المقصرين بعد الاخطاء الساذجة

وجه المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو، انتقادات حادة لعدد من العناصر التي تسببت في أخطاء، وصف بعضها بـ”الساذجة” وغير المقبولة على مستوى فريق بحجم الأهلي أمام مودرن سبورت، كما شدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تهاون، ملوحًا باستبعاد أي لاعب يكرر نفس الأخطاء في المباريات القادمة.

ويأتي هذا التعثر ليحرم ريبيرو من تحقيق أول انتصاراته الرسمية مع الفريق منذ توليه المهمة قبل بطولة كأس العالم للأندية، ما يزيد من الضغط على المدرب الإسباني في الجولات المقبلة.

الشناوي يحفز لاعبي الأهلي لاستعادة الانتصارات سريعًا

عقد محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عقب مباراة مودرن سبورت، رغم عدم مشاركتن في المباراة، حيث فضّل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الاستعانة بالحارس البديل مصطفى شوبير.

وأكد الشناوي أن أداء الفريق أمام مودرن سبورت لم يكن جيداً، كما أن النتيجة لم تُناسب طموحات جماهير الفريق التي كانت تُمنّي النفس بحصد أول 3 نقاط فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وقال الشناوي للاعبي الأهلي، إن ما حدث أمام مودرن سبورت غير مقبول، ولابد أن يتعهّد الجميع بعدم تكراره، لأن الفريق يضم لاعبين على درجة عالية من الكفاءة والقدرات الخاصة التي تؤهلهم لتحقيق الفوز على جميع المنافسين في الدوري.



ريبيرو يراقب فاركو ويغلق صفحة مودرن

يعكف ريبيرو، بالتشاور مع جهازه المعاون، على دراسة فريق فاركو بعد التدعيمات الجديدة التي أجراها الفريق البرتقالى عقب رفع عقوبة إيقاف القيد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته مساء الجمعة المقبل، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وتابع ريبيرو مباراة فاركو وإنبي، فى التاسعة مساء أمس الأحد بالجولة الأولى للدوري، لمتابعة المردود الفنى للفريق البرتقالى، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

تقام مباراة الأهلي ضد فاركو، في الجولة الثانية من الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.