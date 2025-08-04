بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا في بورصة الدواجن الرئيسية، مع تغيّرات طفيفة في أسعار بعض الأصناف من الدواجن والكتاكيت والبيض، وسط حالة ترقب في الأسواق المحلية لتوجهات الأسعار خلال الأسبوع الجاري.



أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سجل سعر الدواجن البيضاء في المزارع ما بين 63 و64 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو في المتوسط.

كما بلغ سعر الدواجن الساسو نحو 102 إلى 103 جنيهات، إذ تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 110 إلى 113 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

بينما استقرت أسعار الدواجن البلدي ما بين 119 و120 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

وسجلت أمهات الدواجن البيضاء انخفاضًا طفيفًا لتتراوح بين 46 و47 جنيهًا للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 53 إلى 58 جنيها للكيلو في المتوسط.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

• سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.



• صدور الدجاج: 135 جنيهًا للكيلو

• شاورما الدجاج: 165 جنيهًا للكيلو.

• كبدة صافي: 120 جنيهًا للكيلو.

• الدبابيس: 100 جنيه للكيلو.



• الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.

• الأوراك: ما بين 85 و100 جنيه للكيلو.

• الأجنحة: ما بين 60 و65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

• البط البلدي: 99 – 100 جنيه

• البط الفرنساوي: 64 – 65 جنيهًا.



• البط المسكوفي: 89 – 90 جنيهًا

• البط البغالي: 69 – 70 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 120 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أما البيض الأحمر فبلغ 128 جنيه بالمزرعة ويصل للمستهلك بسعر 138 جنيهًا.



بينما استقر سعر البيض البلدي عند 135 جنيهات بالمزرعة ويصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.