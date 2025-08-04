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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بشرى للمواطنين.. منخفض جوي يتسبب في انخفاض الحرارة على القاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في القاهرة والمحافظات، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على القاهرة وكافة المحافظات. 


منخفض جوي يلطف درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لها في نفس التوقيت من العام، ويرجع سبب تحسن حالة الطقس لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري، ما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تعمل على عدم ارتفاع درجات الحرارة لتكون بين 34 و35 في القاهرة الكبرى. 


وأشارت غانم، الى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة  حيث يكون الاحساس بارتفاع الحرارة من درجتين إلى 3 درجات.

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طقس اليوم الاثنين

يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

انكسار الموجة الحارة ونشاط الرياح

أوضحت الدكتورة منار غانم، أن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار منذ يوم الأربعاء الماضي، لافتة الى أن اليوم متوقع نشاط رياح، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أنه من المتوقع تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، نتيجة تكون السحب القريبة والمتوسطة، بالإضافة إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة.. 35 25
6 أكتوبر.. 35 24
دمنهور.. 36 25
المنصورة.. 35 24
الزقازيق.. 35 24
طنطا.. 35 24
دمياط.. 36 24
بورسعيد.. 31 26

الإسماعيلية.. 35 25
السويس.. 35 25
العريش.. 32 24
رفح.. 31 23
رأس سدر.. 38 26
كاترين.. 31 18
الطور.. 36 28
طابا.. 35 22
شرم الشيخ.. 37 29
الإسكندرية.. 32 24
العلمين الجديدة.. 31 23
مطروح.. 30 24
السلوم.. 32 22
سيوة.. 36 22
رأس غارب.. 37 27
الغردقة.. 38 28
سفاجا.. 35 25
الأقصر.. 41 27
أسوان.. 42 28
الوادي الجديد.. 40 26

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