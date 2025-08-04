الطقس اليوم.. استمرار الأجواء حارة نهارا ورياح تلطف المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الطقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

شهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، نشاط شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

يشهد الطقس اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

يشهد الطقس اليوم، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح هناك تصل إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى متران ونصف، أما البحرين الأحمر والمتوسط يكونا معتدلان حيث يتراوح الموج ما بين متر ونصف إلى متران ارتفاع.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 28 درجة