ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
أصل الحكاية

بسبب القبة الحرارية.. الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية تضرب البلاد في هذا الموعد

خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 11 أغسطس، والمتوقع ان يشهد موجه شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن انه من المتوقع اليوم، تكون شبورة مائية من 4: 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من والى الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السلوم ومطروح ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية احيانا على جنوب ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على محافظة البحر الأحمر.

موعد ذروة الموجة الحارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من موجة حر قاسية تضرب البلاد هذا الأسبوع، تصل درجات الحرارة المحسوسة فيها إلى 47 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بما يسمي القبة الحرارية.

ووفق بيانات الأرصاد المصرية، تشهد البلاد ذروة الموجة الحارة اعتبارا من غد الثلاثاء المقبل ولمدة 72 ساعة، متأثرة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ونوهت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يبدأ من السبت القادم لتسجل القاهرة 37 درجة مئوية، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بحلول الأحد والاثنين بالأسبوع القادم.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم

لفتت الأرصاد، الى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 44 للعظمى والصغرى 31 درجة.

وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  45 للعظمي والصغرى 30 درجة.

