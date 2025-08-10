استقرار عيار 21 عند أعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 10 أغسطس 2025، حالة من الثبات عند آخر ارتفاع سجله، حيث استقر سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في محلات الصاغة عند 4600 جنيه للجرام، بزيادة 30 جنيهًا عن آخر إغلاق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بالدولار في البورصات الدولية، رغم عطلة الصاغة الأسبوعية.



سعر أوقية الذهب عالميًا

يواصل سعر الذهب ارتباطه المباشر بتحركات الأسعار في السوق العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات العرض والطلب محليًا، ما يجعله محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وبلغ سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية العالمية نحو 3454 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كما يلي:

- سبيكة 1 جرام: 5446 جنيهًا.

- سبيكة 2.5 جرام: 13428 جنيهًا.

- سبيكة 5 جرامات: 26731 جنيهًا.

- سبيكة 10 جرامات: 53443 جنيهًا.

- سبيكة 31 جرامًا: 166083 جنيهًا.

- سبيكة 50 جرامًا: 267310 جنيهات.

- سبيكة 100 جرام: 534430 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبائك الذهب

- سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

- سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا.

- سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا.

- سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36800 جنيه، غير شامل المصنعية أو الدمغة.

- سعر الذهب عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21: 4600 جنيه للجرام.

- سعر الذهب عيار 18: 3942 جنيهًا للجرام.

