رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

يعد البابونج من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية ولكن الإفراط في تناوله يسبب مضاعفات خطيرة.

نكشف لكم أهم أضرار البابونج وفقا لما ذكره موقع ويبمد.

أضرار البابونج



يمكن أن يسبب البابونج آثارًا جانبية تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:

الأكزيما التحسسية وتهيج العين الناتج عن كريمات البشرة التي تحتوي على البابونج



النعاس

قد يحدث غثيان أو قيء عند تناول البابونج بجرعات كبيرة

رد فعل تحسسي، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه نباتات ذات صلة مثل عشبة الرجيد، أو الأقحوان، أو القطيفة، أو الأقحوان.

توقف عن استخدام البابونج واطلب المساعدة الطبية الفورية إذا ظهرت عليك علامات رد فعل تحسسي خطير (تأق)، مثل:

صعوبة في التنفس (الربو)

طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة (التهاب الجلد التماسي)

تورم الحلق أو الشفتين (الوذمة الوعائية)

لم تُعرف بعد آثار استخدام البابونج على المدى الطويل.

المخاطر

إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فاستشر طبيبك قبل استخدام البابونج.