مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
توك شو

سير هادئ للعملية الانتخابية دون مخالفات في إمبابة

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

قالت درية عاطف مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الجيزة، إن المشهد الانتخابي في الدائرة الثامنة بقسم إمبابة شهد انتظامًا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، مع إقبال ملحوظ من المواطنين، مشيرة إلى أن النصف الثاني من اليوم شهد كثافة أكبر في المشاركة، كما لوحظ تصدر المرأة المشهد الانتخابي مرة أخرى، وهو سلوك معتاد في الاستحقاقات الدستورية بمصر.

الاستحقاقات الدستورية

وأضافت عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يتم رصد أي مخالفات انتخابية، سواء في الدعاية أو التجمعات أمام اللجان، مؤكدة الالتزام بعدد المندوبين داخل كل لجنة، حيث يُسمح بثلاثة مندوبين فقط لضمان سهولة إدلاء المواطنين بأصواتهم دون ازدحام.

متابعة العملية الانتخابية

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسمح لوسائل الإعلام والمنظمات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان، بما يضمن الشفافية والوضوح في كل مراحل التصويت.

إمبابة قسم إمبابة المشهد الانتخابي الاستحقاقات الدستورية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

