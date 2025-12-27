سير هادئ للعملية الانتخابية دون مخالفات في إمبابة

قالت درية عاطف مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الجيزة، إن المشهد الانتخابي في الدائرة الثامنة بقسم إمبابة شهد انتظامًا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، مع إقبال ملحوظ من المواطنين، مشيرة إلى أن النصف الثاني من اليوم شهد كثافة أكبر في المشاركة، كما لوحظ تصدر المرأة المشهد الانتخابي مرة أخرى، وهو سلوك معتاد في الاستحقاقات الدستورية بمصر.

الاستحقاقات الدستورية

وأضافت عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يتم رصد أي مخالفات انتخابية، سواء في الدعاية أو التجمعات أمام اللجان، مؤكدة الالتزام بعدد المندوبين داخل كل لجنة، حيث يُسمح بثلاثة مندوبين فقط لضمان سهولة إدلاء المواطنين بأصواتهم دون ازدحام.

متابعة العملية الانتخابية

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسمح لوسائل الإعلام والمنظمات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان، بما يضمن الشفافية والوضوح في كل مراحل التصويت.