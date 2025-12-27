مونيكا وليم: نشهد أطول عملية انتخابية في تاريخ مصر

قالت مونيكا وليم، الباحثة في العلوم السياسية، إن هذه الانتخابات تعتبر أطول فترة انتخابية شهدتها مصر في التاريخ الحديث.

وأضافت مونيكا وليم، في لقائها على قناة "الحياة"، أن هناك حرصا من الدولة المصرية على ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، حيث أنها فضَّلت سلامة الإجراء على سرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن فكرة التدخل بعد المرحلة الأولى وقبل المرحلة الثانية من الانتخابات؛ تدل على التصحيح الذاتي للنظم السياسية بآليات ردعية.

وأوضحت أننا لم نشهد حالة إرباك للمشهد الانتخابي، وتم التعامل بمبدأ المكاشفة والاستجابة للخروقات المنتشرة على السوشيال ميديا والتحقق منها واتخاذ الإجراءات ضدها.