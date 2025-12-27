الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من (الإسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ -دمياط- بورسعيد- رفح - العريش).

طقس الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق وقد تكون غزيرة أحيانا .



وأفادت الهيئة، بأن الأمطار تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح على شمال البلاد.

ونصحت الهيئة، بالابتعاد عن الألواح المعدنية وأعمدة الإنارة، وعدم الوقوف تحت الأشجار .

وحذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.