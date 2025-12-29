قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
أخبار البلد

النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة

رشق القطارات
رشق القطارات
حمادة خطاب

​أصدرت وزارة النقل بياناً هاماً تناشد فيه المواطنين للتدخل والمشاركة في إنهاء ظاهرة خطيرة تهدد سلامة الملايين، وهي قيام بعض الأطفال برشق القطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي.

المخاطر التي حذرت منها الوزارة:

​تهديد الأرواح: تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات لخطر الإصابات المباشرة.

​تخريب الممتلكات العامة: إلحاق أضرار جسيمة بالجرارات وعربات القطارات التي هي ملك للشعب المصري.

​نزيف الميزانية: عمليات الإصلاح الدورية لتلك التلفيات تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية السكك الحديدية، وهي أموال كان من الممكن استغلالها في تطوير الخدمة.

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب

القطارات الأطفال السكة الحديد

