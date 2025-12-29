النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة

​أصدرت وزارة النقل بياناً هاماً تناشد فيه المواطنين للتدخل والمشاركة في إنهاء ظاهرة خطيرة تهدد سلامة الملايين، وهي قيام بعض الأطفال برشق القطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي.

المخاطر التي حذرت منها الوزارة:

​تهديد الأرواح: تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات لخطر الإصابات المباشرة.

​تخريب الممتلكات العامة: إلحاق أضرار جسيمة بالجرارات وعربات القطارات التي هي ملك للشعب المصري.

​نزيف الميزانية: عمليات الإصلاح الدورية لتلك التلفيات تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية السكك الحديدية، وهي أموال كان من الممكن استغلالها في تطوير الخدمة.

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب