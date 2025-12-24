قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«السكة الحديد»: خصم 50% لذوي الهمم ومُرافقيهم على قطارات النوم والعادية والمُكيفة

قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

في إطار التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير حزمة من الخدمات والتسهيلات المخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وفي مقدمتها منح خصم 50% على تذاكر السفر يشمل القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يضمن تجربة سفر أكثر سهولة وكرامة.

وتحرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المحطات وعلى متن القطارات، حيث خصصت شبابيك مستقلة لحجز وصرف التذاكر في المحطات الرئيسية لتخفيف مشقة الانتظار، إلى جانب تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع ذوي الهمم وكبار السن وتلبية احتياجاتهم.

وتولي الهيئة أهمية خاصة لتيسير الحركة داخل المحطات، من خلال توفير عربات كهربائية وكراسي متحركة مجانية لنقلهم إلى مكاتب التذاكر وأرصفة القطارات، مع وجود مكاتب لخدمة العملاء عند مداخل المحطات لمساندتهم حتى إتمام إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

وعلى متن القطارات، خصصت الهيئة أربع مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم مع وضع إرشادات واضحة، كما جرى تدريب عدد من موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعّال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل.

وحدات قطار تالجو الفاخرة 

تمثل وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية، إذ تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة بسهولة، مع تجهيز العربة رقم (6) في كل قطار بمنحدر (رامب) ودورات مياه مهيأة بالكامل. كما تتيح الهيئة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ15 يومًا عبر شبابيك المحطات ومكاتب المدينة ووكلاء البيع، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ48 ساعة، بما يمنح مرونة أكبر ويخفف الضغط على منافذ التذاكر.

النقل السكة الحديد ذوي الهمم

