أخبار البلد

السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات

السكة الحديد
السكة الحديد
حمادة خطاب

 ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم،  المواطنين بالالتزام الكامل بتعليمات الأمان والسلامة، والمساهمة في حماية المرفق الحيوي للسكك الحديدية، والتصدي لكافة الممارسات غير المسؤولة التي تعرض حياة مرتكبيها والمواطنين للخطر.

السلوكيات السلبية

وأشارت الهيئة إلى رصد عدد من السلوكيات السلبية والخطيرة مؤخراً، مثل تخطي المعابر (المزلقانات) المغلقة أثناء مرور القطارات، وقذف القطارات بالحجارة، والسير على شريط السكة الحديد بمحاذاة القطارات المتحركة، أو العبور أسفل القطارات المتوقفة، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكة. وأكدت الهيئة أن هذه التصرفات تمثل مخالفات جسيمة واستهتاراً بأرواح المواطنين، وتعد سبباً مباشراً في وقوع حوادث تتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تأثيرها على أمن وانتظام حركة التشغيل.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات المحظورة تعد مخالفة صريحة للقانون، ويعاقب عليها المخالفون، إلى جانب تأثيرها السلبي على انتظام عمل مرفق السكك الحديدية.

سلامتك تهمنا الهيئة القومية لسكك حديد مصر الممارسات غير المسؤولة

