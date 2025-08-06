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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة استثنائية.. الأهلي يتكتم على تفاصيل التعاقد مع الغول الذهبي

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، انباء عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب جديد يمثل إضافة قوية للفريق، وزادت التكهنات حول هوية اللاعب والأندية السابقة التي لعب لها، إلى جانب تمثيله لمنتخب بلاده.

الغول الذهبي مشروع طموح 

فوجئ أعضاء وجمهور النادي الأهلي بتسريب أنباء، عن التوقيع الرسمي مع ما أطلقوا عليه «الغول الذهبي»، في صفقة ستثير ضجة واسعة في الأوساط الرياضية المصرية والأفريقية، وسط تكتم شديد حول اسم اللاعب وهوية النجم الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر.

وذكرت مصادر مقربة من مجلس إدارة الأهلي، أن المفاوضات استغرقت أسابيع طويلة، تم خلالها تجاوز العديد من العروض المنافسة، سواء من أندية خليجية أو أوروبية، وأن اللاعب اختار الانضمام للقلعة الحمراء بعد تلقيه مشروعاً طموحاً من إدارة النادي يضعه في مركز القوة الهجومية للفريق في المواسم المقبلة.

قدرات إسثنائية وخبرة دولية

وفقا لما يتردد في النادي، فإن إدارة الأهلي وصفت الصفقة بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي، مؤكدين أن الغول الذهبي يمتلك قدرات فنية وبدنية استثنائية، بجانب خبرة دولية سواء مع منتخب بلاده أو في تجارب احترافية سابقة بدوريات قوية. 

وبحسب تصريحات المصادر، فقد اجتمع اللاعب مع الجهاز الفني، وأبدى رغبة كبيرة في كتابة مجده بالقميص الأحمر، على الرغم من العروض المالية المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

سر اختيار الأهلي رغم العروض الكبرى 

أوضحت المصادر، أن اللاعب الشهير بلقب "الغول الذهبي" أكد في كواليس التوقيع أنه اختار الأهلي رغبة منه في اللعب أمام جماهير تعشق البطولات، وفي نادٍ صاحب تاريخ إفريقي وعالمي كبير. 

وشددت إدارة التعاقدات بالنادي، على توفير كافة سُبل النجاح للاعب الجديد، خاصة مع طموحات الفريق بالعودة بقوة لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة في كأس العالم للأندية.

حماس الجمهور وحالة ترقب

أشعلت التصريحات التي خرجت من النادي، والمنتشرة بين الأعضاء بالجزيرة، وتم نقلها الى مواقع التواصل الاجتماعي، حماسًا في مواقع السوشيال ميديا، وانتشرت التكهنات حول اسم الغول الذهبي، هل هو مهاجم أفريقي شهير؟ وما هو المنتخب الذي لعب فيه؟. 

المؤكد أن الأهلي أطلق إشارة بدء "المعركة الحمراء" مبكرًا في سوق الانتقالات، والجميع الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن هوية الغول الذهبي المنتظر، وهو ما قد يقلب موازين الكرة المصرية هذا الموسم.

صفقة استثنائية النادي الأهلي الغول الذهبي

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